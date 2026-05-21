Jorge Jesus "Tek eksik Fenerbahçe" deyip bombayı patlattı

Adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Deneyimli teknik adamın Türkiye sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

“TEK EKSİK TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU”

Portekiz basınından Record’a konuşan Jorge Jesus, kariyerindeki başarıları değerlendirirken Fenerbahçe hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Şu ana kadar 4 ülkede çalıştım. Portekiz’de üç kez şampiyon oldum, Suudi Arabistan’da ikinci şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya’da da şampiyon oldum. Şu an için geriye sadece Türkiye’de şampiyonluğu kazanmak kaldı" dedi.

FENERBAHÇE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Jorge Jesus açıklamasının devamında Fenerbahçe dönemine de değindi. Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe’ye son 12 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Türkiye Kupası’nı kazandırdım" ifadelerini kullandı.

YENİDEN FENERBAHÇE İDDİASI

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan ayrılmaya hazırlanan Jorge Jesus’un adının yeniden Fenerbahçe ile anılması dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçimi öncesi teknik direktör konusunda birçok senaryo konuşuluyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’nin başında görev yaptı. Portekizli teknik adam sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 53 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.

TÜRKİYE KUPASI’NI KAZANDIRMIŞTI

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde sezonu Süper Lig’de ikinci sırada tamamlarken Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. Deneyimli çalıştırıcının özellikle hücum futbolu taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.