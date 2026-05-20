Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği
Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği

20.05.2026 23:03
UEFA, İstanbul'daki toplantının ardından milli takım turnuvaları ve eleme formatında 2028/29 sezonundan itibaren yeni formata geçileceğini duyurdu.

MİLLİ TAKIM TURNUVALARINDA YENİ FORMAT

UEFA'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da toplanan UEFA İcra Kurulu'nun, Uluslar Ligi'nde mevcut dört lig sisteminden 18 takımlı üç lig sistemine geçilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Yeni formatta, her lig altışar takımın yer aldığı üç gruptan oluşacak ve her takım beş farklı rakiple altı maç (bir rakiple hem iç sahada hem deplasmanda) oynayacak.

Açıklamada ayrıca, "55 takımın katılımıyla, C Ligi'nde 7 takımdan oluşan bir grup yer alacak ve bu grubun takvimi bir dönem daha erken başlayacak. Çeyrek finaller, dörtlü final, ligden yükselme ve düşme play-off'ları için herhangi bir değişiklik olmayacak." denildi. 

UEFA açıklamasında, yeni formatın önümüzdeki birkaç ay içinde son düzenlemelerinin yapılacağı ve detaylı formatın eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısında nihai onaya sunulacağı aktarıldı.

ELEMELERDE DEĞİŞİKLİK

UEFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için yapılacak Avrupa elemelerinin de iki ligden oluşan kademeli bir yapıya sahip olacağı vurgulandı. Lig 1'in 36 takımdan, Lig 2'nin ise kalan 18 veya 19 takımdan oluşacağı kaydedildi.

Bu ligde bulunan her takım, UEFA kulüp müsabakalarının formatına benzer şekilde, torba başına iki olmak üzere altı farklı rakiple altı iç saha veya deplasman maçı yapacak. Lig 2 ise C Ligi ile tamamen aynı şekilde, 6'şar ve 7'şer takımdan oluşan üç gruba ayrılacak ve her takım toplamda yine 6 maç oynanacak.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU DA KATILDI

UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildi.

Aleksander Ceferin başkanlığındaki toplantıya UEFA'ya üye ülke federasyonlarının başkanları ve üst düzey yöneticileri de katıldı. TFF'yi temsilen başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile genel sekreter Abdullah Ayaz toplantıda yer aldı. UEFA Başkanı Ceferin, toplantının öncesinde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na plaket verdi.

Avrupa futbolunun gündeminde yer alan önemli konu başlıklarının görüşüldüğü toplantıda, mevcut UEFA erkek milli takım müsabaka formatları kapsamlı bir şekilde incelendi. Ülke federasyonlarının temsilcileriyle yapılan istişarelerin ardından yeni müsabaka formatlarının 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) sonrasında uygulanması yönünde karar alındı.

Yeni formatlar, birkaç ay içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından eylül ayındaki UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda nihai onaya sunulacak. Onay çıkması durumunda toplantının ardından tüm detaylarıyla kamuoyuna tanıtılacak.

CEFERIN'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yeni formatlar rekabet dengesini artıracak, durağan ve heyecansız maçların sayısını azaltacak, taraftarlara daha çekici ve dinamik bir organizasyon sunacak, tüm takımlar için adil bir şekilde mücadele etme fırsatı sağlayacak ve uluslararası maç takvimine herhangi bir ek tarih dahil edilmeden uygulanacaktır. Genel olarak bu değişiklikler, UEFA erkek milli takım müsabakalarının değerini artıracak. Yeni müsabaka formatlarının hayata geçirilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 15 Eylül 2026 tarihinde Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak.

