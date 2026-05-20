Transferle anılıyordu! Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi

20.05.2026 23:26
Galatasaray'ın orta sahadaki yıldızı Lucas Torriera, ileride formasını giymek istediğini açıkladığı Boca Juniors'ın Cruzeiro ile oynadığı Libertadores Kupası maçında görüntülendi. Torriera'nın Boca'nın yıldızı Edinson Cavani ile birlikte La Bombonera'da görüntülenmesi transfer dedikodularını artırdı.

Galatasaray’ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Arjantin ekibi Boca Juniors’ın maçını tribünden takip ederken kameralara yakalandı. Uruguaylı yıldızın, her fırsatta hayranı olduğunu dile getirdiği kulübün stadyumunda görüntülenmesi, transfer iddialarını yeniden zirveye taşıdı.

BOCA'NIN MAÇINI İZLEDİ, İDDİALAR ALEVLENDİ

Sarı-kırmızılı ekipte sergilediği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli orta saha, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında gözyaşlarını tutamamış ve bu anlar taraftarlar arasında "ayrılık sinyali mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Kutlamaların ardından rotasını Güney Amerika'ya çeviren Torreira, Boca Juniors'ın mücadelesini yerinde izleyerek hakkındaki transfer dedikodularını iyice körükledi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından gözler, yıldız futbolcunun geleceğine çevrildi. Uruguay basınına konuşan Lucas Torreira'nın menajeri, oyuncunun Boca Juniors sevgisini gizlemediğini ancak transferin kolay olmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, "Lucas'ın Boca sevgisi bir sır değil ancak öncelikle kulüpler düzeyinde resmi adımların atılması gerekiyor. Galatasaray ile devam eden bir süreç ve sözleşme durumu var" ifadeleri kullanılarak kapı tamamen kapatılmasa da sarı-kırmızılı kulübün onayının şart olduğu belirtildi. 

''O FORMAYI GİYMEK İÇİN ADETA ÖLÜYORUM''

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Ben küçüklüğümden beri Boca taraftarıyım, bir gün o formayı giymek için adeta ölüyorum" şeklinde konuşan Torreira’nın, Arjantin temsilcisinin radarına girmesiyle birlikte yaz transfer döneminde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

