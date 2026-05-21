Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

21.05.2026 18:52
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP kurultayının iptal edilip mutlak butlan kararı verilmesine ilk yorum geldi. Göreve dönmesi beklenen Kılıçdaroğlu, "Bütün partililer kararı sükunetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir. Partimiz sorunlarını kendi içinde çözecektir." dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve ardından yapılan olağanüstü kurultatı hakkında "mutlak butlan" kararı vererek iptal etmesinin ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN PARTİLİLER KARARI SÜKUNETLE KARŞILAMALI

Mahkeme kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin görevi sonlandırılırken, Kılıçdaroğlu, tüm partilileri sağduyulu olmaya çağırdı. tv100'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün partililer kararı sükunetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir. Partimiz sorunlarını kendi içinde çözecektir." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin verdiği iptal kararı doğrultusunda mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetim organları görevden uzaklaştırılırken, partinin hukuki olarak yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetim organlarının kontrolüne geçmesi öngörülüyor. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aslan Adam Aslan Adam:
    Bu karar uygulanırsa iç savaş çıkar. Net! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
