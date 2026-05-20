Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı

Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı
20.05.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıklayarak ''Hırvatistan takımı NK Osijek’i bana teklif ettiler ama onlara istemediğimi ilettim. Satın almak gibi bir ilgimiz yok'' dedi.

Fransa 2. Lig ekiplerinden USL Dunkerque'nin hisselerine sahip olan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı. 

YÜKSEL YILDIRIM'A OSIJEK TEKLİFİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hırvatistan’ın Prva HNL liginde mücadele eden NK Osijek’in satın alınması için kendisine teklif edildiğini ancak ilgilenmediklerini belirterek teklifi reddettiğini söyledi. Toplamda 10 takımın bulunduğu Hırvatistan’ın en üst futbol ligi Prva HNL’de mücadele eden NK Osijek, 32 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

‘OSIJEK’İ SATIN ALMAK GİBİ BİR İLGİMİZ OLMADI’

NK Osijek’i satın almak gibi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Yıldırım, “NK Osijek’i bana teklif ettiler ama onlara istemediğimi ilettim. Satın almak gibi bir ilgimiz yok. Bu konuda herhangi bir girişimimiz ya da değerlendirmemiz de olmadı” diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:14
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi
Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 22:49:06. #7.12#
SON DAKİKA: Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.