Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi\'ne ne zaman gidecek?
21.05.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP için verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası merak ediliyor. Özel'in genel merkez binasında önümüzdeki birkaç gün boyunca partililer ile hareket etmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun ise pazartesi günü genel merkeze gidebileceği belirtiliyor.

Mahkemenin CHP yönetimi için verdiği butlan kararının ardından gözler hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgilere göre; Özgür Özel‘in genel merkez binasında birkaç gün partililer ile birlikte hareket etmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu’nun da birkaç gün genel merkeze gitme eğiliminde olmadığı ifade edildi.

BİRKAÇ GÜN TEPKİLERİN AZALMASINI BEKLEYECEK

Kılıçdaroğlu’nun kendisine ve mahkeme kararına yönelik tepkiler biraz daha sakinleştikten sonra genel merkeze giderek yönetimi ele alacağı belirtiliyor. Kulislerde genel merkeze gitme kararının henüz netleşmediği; ancak pazartesi günü Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gidebileceği belirtiliyor.

ÖZEL EKİBİ NE YAPACAK?

Öte yandan Özgür Özel ve ekibinin de yeni parti hazırlıklarına hız vermesi bekleniyor. Kulislerde bir süredir yedek partinin hazır olduğu ifade ediliyordu. Bu konuda mevcut partilerden seçime girme hakkı bulunan bir parti ile uzlaşıldığı ve bir süre sonra o partinin isminin değiştirilerek kongreye götürülmesi üzerinde durulduğu bildirildi.

ESKİ PM YENİDEN GÖREVDE OLACAK

Mahkeme kararı “tedbirli” olarak verildiği için temyiz yolu açık olsa da karar verildiği andan itibaren geçerli oluyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu, mahkemenin kararını UYAP’a yüklediği an, CHP Genel Başkanı sıfatını kazanmış oluyor.

ÖZEL’E YAKIN 20 DOLAYINDA İSİM KILIÇDAROĞLU’NUN YÖNETİMİNDE OLACAK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar genel başkan olarak gelmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu zamanındaki PM üyeleri de tekrar göreve dönecek. Bu isimler arasında Özgür Özel’in listesinden PM’ye girenler de bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun listesindeki PM üyelerinden Özgür Özel’e yakın 20 dolayında isim tekrar PM üyesi olarak görevlerine devam edecek.

VELİ AĞABABA KILIÇDAROĞLU İLE ÇALIŞACAK MI?

Özel ile ilgili tartışmaların üzerinde yoğunlaştığı isimlerden biri olan Veli Ağababa hem Kılıçdaroğlu’nun hem Özgür Özel‘in PM listesinde yer alan isimlerden biri. Özel’in PM’sinde yer alan Ağababa, Kılıçdaroğlu’nun PM’sinde olacak.

Ayrıca Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır da Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde yer alıyordu. Grup başkanvekili olan iki ismin, PM üyeliğine devam etmek istemeleri durumunda gruptan istifa etmeleri gerekiyor. Ya da PM üyeliğinden istifa ederek gruptaki görevlerine devam edebilecekler.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Meraklısı kim? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Arka Sokaklar dizisi final yapıyor Arka Sokaklar dizisi final yapıyor
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
CHP Genel Merkezi'nin önünde "Hain Kemal" sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:43:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.