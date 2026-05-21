Ali İkram Tuna, Şişli Belediye Başkan Vekili oldu

21.05.2026 00:32
Şişli Belediye Başkan Vekilliği görevine Ali İkram Tuna getirildi.

Şişli Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Şişli Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ali İkram Tuna görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkan Vekili Tuna'nın mesajına da yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla iş, sanat ve kültür dünyamızın kalbi Şişli ilçemize hizmet etmek üzere Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevimize başladık. Tarafımıza tevdi edilen bu emaneti taşıdığımız süre boyunca, sorunları yerinde tespit eden, çözüme halkımızı da dahil eden, tarafsız, eşit ve adil bir yönetim anlayışını esas alacağız. Şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımla, Şişli Belediyesi'nin tüm imkan ve kaynaklarını sadece ve sadece kamusal yarar ilkesiyle, doğrudan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kullanacağız. Şişli ve yolu Şişli'den geçen tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ettiğim bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı sunuyorum."

Şişli Belediyesi'nden 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi'nin Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

