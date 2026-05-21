Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak

Manisa\'daki Demirköprü Barajı\'ndan Marmara Gölü\'ne su aktarılacak
21.05.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışların barajları tam doluluğa ulaştırması, taşma riskine karşı tahliye operasyonlarını başlattı. Manisa’daki Demirköprü Barajı’nda kritik seviyeye ulaşan su, hem olası bir taşkını önlemek hem de kuruyan Marmara Gölü’nü canlandırmak amacıyla uzun yıllar sonra ilk kez kontrollü olarak göle aktarılmaya başlanıyor.

Manisa Valiliği, bu yıl etkili olan yağmurlarla su seviyesi artan Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarımı yapılacağını bildirdi.

GÖL AYNASI YENİDEN OLUŞTU

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Demirköprü Barajı'nda uzun yıllardır görülmeyen su seviyelerine ulaşıldı.

Kentin Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli Marmara Gölü'nde son yağışlarla birlikte göl aynasının yeniden oluştuğu gözlemlendi.

YILLAR SONRA BİR İLK: SUYU TAHLİYE EDİLECEK

Planlamaya göre, Haziran ayında başlaması öngörülen sulama dönemi kapsamında, Salihli'den Menemen'e kadar uzanan tüm sulama sahalarında su ihtiyacının karşılanabilmesi için Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılmaya başlanacak.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, Bozdağlar'dan gelen Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş derelerinin göle yönlendirilmesine ilişkin analiz çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

VALİ ÖZKAN: GÖLÜN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİNİ UMUT EDİYORUZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini dikkati çekerek, Marmara Gölü'nün bölge halkı, doğal hayat ve ekosistem açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

DSİ'nin yürüttüğü çalışmalarla birlikte Marmara Gölü'nün yeniden canlandırılmasını amaçladıklarını aktaran Vali Özkan, "Son yağışlarla barajlarımızdaki doluluk oranları arttı. Demirköprü Barajı'nın su seviyesi de iyi duruma geldi. 21 Mayıs 2026 itibarıyla yapılacak su aktarımıyla birlikte gölün eski günlerine dönmesini ve çiftçilerimiz açısından verimli bir sulama sezonu yaşanmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Demirköprü Barajı, Manisa Valiliği, Marmara Gölü, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Manisa Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:40:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.