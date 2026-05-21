Manisa\'daki Demirköprü Barajı\'ndan Marmara Gölü\'ne su aktarılacak

Manisa Valiliği, bu yıl etkili olan yağmurlarla su seviyesi artan Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarımı yapılacağını bildirdi.

GÖL AYNASI YENİDEN OLUŞTU

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı yağışlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Demirköprü Barajı'nda uzun yıllardır görülmeyen su seviyelerine ulaşıldı.

Kentin Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli Marmara Gölü'nde son yağışlarla birlikte göl aynasının yeniden oluştuğu gözlemlendi.

YILLAR SONRA BİR İLK: SUYU TAHLİYE EDİLECEK

Planlamaya göre, Haziran ayında başlaması öngörülen sulama dönemi kapsamında, Salihli'den Menemen'e kadar uzanan tüm sulama sahalarında su ihtiyacının karşılanabilmesi için Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılmaya başlanacak.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından, Bozdağlar'dan gelen Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş derelerinin göle yönlendirilmesine ilişkin analiz çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

VALİ ÖZKAN: GÖLÜN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİNİ UMUT EDİYORUZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini dikkati çekerek, Marmara Gölü'nün bölge halkı, doğal hayat ve ekosistem açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

DSİ'nin yürüttüğü çalışmalarla birlikte Marmara Gölü'nün yeniden canlandırılmasını amaçladıklarını aktaran Vali Özkan, "Son yağışlarla barajlarımızdaki doluluk oranları arttı. Demirköprü Barajı'nın su seviyesi de iyi duruma geldi. 21 Mayıs 2026 itibarıyla yapılacak su aktarımıyla birlikte gölün eski günlerine dönmesini ve çiftçilerimiz açısından verimli bir sulama sezonu yaşanmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.