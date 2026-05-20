İETT Şoförü Otobüsünde Ölü Bulundu
İETT Şoförü Otobüsünde Ölü Bulundu

20.05.2026 16:03
Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü İsmail Demir, aracında ölü bulundu. Eşi sinir krizi geçirdi.

ATAŞEHİR'de peronda park halinde bulunan İETT otobüsünün şoförü İsmail Demir (57), aracında ölü bulundu. Haberi alarak olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirirken, Demir'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, İnönü Mahallesi'nde bulunan İETT peronunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 3258 plakalı 16F Fındıklı-Kadıköy hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü İsmail Demir'e ulaşamayan eşi ile otobüsünün sahibi, peronda bulunan diğer şoförlere haber verdi. Park halindeki otobüsü kontrol eden şoförler, Demir'i aracın içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gözetiminde otobüse giren sağlık ekipleri, İsmail Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Demir'in eşine haber verdi. Olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Demir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'MESAİ ARKADAŞIMIZDI'

İETT otobüsü şoförü Abuzer Kaya, "Arkadaşımız, sabah işe çıktıktan sonra buraya gelmiş. Burada da galiba kalp krizi geçirmiş. Arkadaşları ve mal sahibi ulaşamayınca beni aradılar. 'İsmail kalp krizi geçirmiş' dediler. Zaten kalp hastalığı vardı. Allah rahmet eylesin. Mesai arkadaşımızdı. Bugün ona, yarın bize. Yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

