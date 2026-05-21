Arka Sokaklar dizisi final yapıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu, en çok izlenen ve nesilleri büyüten fenomen polisiye dizisi “Arka Sokaklar” için ekran yolculuğunun sonuna gelindi. 2006 yılında Kanal D ekranlarında başlayan ve tam 20 sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan rekortmen yapım hakkında final kararı alındı.

YENİ SEZON PLANLARI İPTAL EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre Kanal D yönetimi, “Eşref Rüya” için aldığı ani bitirme kararının ardından bir büyük hamle daha yaptı. Yapımcılığını D Media'nın üstlendiği “Arka Sokaklar”ın tamamen bitirilmesine karar verildi. Alınan bu şok karar, setteki oyuncu kadrosuna ve teknik ekibe resmen iletildi. Böylece, dizinin önümüzdeki yayın dönemi için düşünülen 21. sezon hazırlıkları ve planlamaları da tamamen iptal edilmiş oldu.

20 SEZON VE 700'DEN FAZLA BÖLÜMLÜK TARİH

İlk bölümüyle 2006 yılında izleyici karşısına çıkan “Arka Sokaklar”, Türk televizyonculuk tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ikonik bir polis ekibinin suçla mücadelesini işleyen dizi, ulaştığı istatistiklerle erişilmesi güç rekorların sahibi oldu.

Türkiye’nin en uzun soluklu haftalık prime-time dizisi unvanını elinde bulunduran yapım, haftalık diziler arasında 700 bölüm barajını aşarak kırılması imkansız bir istikrara imza attı. Dizi ilk yayınlandığı gün doğan çocukların bugün üniversite çağına gelmiş olması, projenin zamana nasıl meydan okuduğunun en net kanıtı olarak gösteriliyor.

İNTERNET KÜLTÜRÜNÜN DE VAZGEÇİLMEZİYDİ

“Arka Sokaklar”, sadece televizyon ekranlarında reyting rekorları kırmakla kalmadı; kendine has karakterleriyle dijital dünyanın ve internet kültürünün de en büyük malzeme kaynağı oldu. “Rıza Baba”nın yıllardır bir türlü gerçekleşmeyen emeklilik esprileri, “Hüsnü Çoban”ın hiç bitmeyen ev geçindirme ve borç dertleri, “Mesut Komiser”in defalarca ölümden dönüp her defasında takımla buluşması ve unutulmaz “Suat” karakterinin vedası sosyal medyada yıllarca gündemden düşmedi.

BİR DEVİR RESMEN KAPANDI

Flaş final kararının basına sızmasının ardından, binlerce sosyal medya kullanıcısı şaşkınlıklarını ve üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı. Kısa sürede Türkiye gündeminin zirvesine yerleşen haberin altına, çocukluğunun ve gençliğinin bu diziyle bittiğini belirten izleyiciler, bir devrin resmen kapandığı yorumunda bulundu. Ekranların en kıdemli ekibinin, Haziran 2026 içinde yayınlanacak görkemli bir final bölümüyle izleyicisine son kez veda etmesi bekleniyor.