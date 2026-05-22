İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Gece yarısı Resmi Gazete'de sürpriz bir karar yayımlandı. Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatıldı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İÇİN KAPATMA KARARI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Karara göre, üniversitenin kurucu vakfına kayyum atanmış olması nedeniyle kapatılmasına karar verildi. Hatırlanacağı üzere, Eylül 2025'te başlatılan bir soruşturma kapsamında üniversitenin bağlı olduğu Can Holding’e TMSF kayyum olarak atanmıştı.

CAN HOLDİNG'E YÖNELİK OPERASYON

Eylül 2025'te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e bağlı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu operasyon kapsamında üniversitenin bağlı olduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yönetimi de mahkeme kararıyla görevden alınarak yerine YÖK üyelerinin de yer aldığı yeni bir kayyum heyeti getirilmişti.