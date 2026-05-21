Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nı hukuka aykırı bularak iptal etti. "Mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, görevin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçmesine hükmedildi.

ÖZGÜR ÖZEL KARAR SONRASI KAMERALAR KARŞISINDA

Kararın ardından Özgür Özel MYK'yı topladı. Özel, MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz CHP değişmelidir dedik. Bu sözlerimiz tepki görünce, görevi biz üstlendik. Bir yola çıktık. Yola çıktığımızda aday dahi olamayacağımızı söylediler. Biz bütün kampanya boyunca ne yapacağımızı açık açık paylaşarak il il gezdik. Dediler ki delegeleri ikna edemezsiniz. Biz dedik ki o delegeyi biz ikna etmeyeceğiz. O delegeyi kurultaya yollayan oğlu, torunu, eşi, berberi ikna edecek. Ben delegelerimizle konuşurken en güvendiğinizle konuşun öyle gelin dedim. Biz onların vicdanına güvendik.

"TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN KARA BİR GÜN"

Türk demokrasisi için kara bir gündeyiz. Biz AK Parti'nin esas çomağını orada soktuk. Ne bizim suçumuz? bizim suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak, kurulduğu günden bu yana AKP'yi ilk kez yenmek! Bizim suçumuz, emeklinin, asgari ücretlinin umudu olmak.

"KURULTAYI KAZANMAMIZI HAZMEDEMEDİLER"

Demokrasi sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir. Göstermelik kurultay yapanlar, demokrasiyi güya savunanlar, bir kere kaybettiler, milli iradeyi yerle bir ettiler. Birileri bizim ne kurultayı kazanmamızı da hazmetti. Bir diğerleri ne yerel seçimi kazanmamızı hazmetti. Milletin kararına savaş açmayı seçtiler. Siyaset üretemeyince yargı kollarını devreye soktular.

"KONFORLU MUHALEFET PARTİSİ BAŞKANLIĞI KOLTUĞUNU REDDEDİYORUM"

Bize sağdan soldan Ekrem'i, mücadeleyi bırak. Ankara'ya dön, Ankara merkezi siyaset yap. Partinin başında otur. Oturmadık o koltukta. Oturmayacağım o koltukta. Oturmayacağım koltuk; mutlu, mesut, güvenli, muhalefet liderliği koltuğu. Ben bu koltuğu reddediyorum. Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Saray'ın icazetiyle, yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam kimse oturmamalıdır. Bu millet kendisine rağmen kimseyi o koltukta oturtmaz.

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık. Yarın YSK'ya başvuracağız. Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz.

