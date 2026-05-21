Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık

21.05.2026 23:14
Mahkemeden CHP kurultayının iptal edilip mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte görevden alınan Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Canlı yayında konuşan Özel, "Göstermelik kurultay yapanlar, demokrasiyi güya savunanlar, bir kere kaybettiler, milli iradeyi yerle bir ettiler. Siyaset üretemeyince yargı kollarını devreye soktular. Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık. Yarın YSK'ya başvuracağız." dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nı hukuka aykırı bularak iptal etti. "Mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, görevin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçmesine hükmedildi.

Kararın ardından Özgür Özel MYK'yı topladı. Özel, MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz CHP değişmelidir dedik. Bu sözlerimiz tepki görünce, görevi biz üstlendik. Bir yola çıktık. Yola çıktığımızda aday dahi olamayacağımızı söylediler. Biz bütün kampanya boyunca ne yapacağımızı açık açık paylaşarak il il gezdik. Dediler ki delegeleri ikna edemezsiniz. Biz dedik ki o delegeyi biz ikna etmeyeceğiz. O delegeyi kurultaya yollayan oğlu, torunu, eşi, berberi ikna edecek. Ben delegelerimizle konuşurken en güvendiğinizle konuşun öyle gelin dedim. Biz onların vicdanına güvendik.

"TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN KARA BİR GÜN"

Türk demokrasisi için kara bir gündeyiz. Biz AK Parti'nin esas çomağını orada soktuk. Ne bizim suçumuz? bizim suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak, kurulduğu günden bu yana AKP'yi ilk kez yenmek! Bizim suçumuz, emeklinin, asgari ücretlinin umudu olmak.

"KURULTAYI KAZANMAMIZI HAZMEDEMEDİLER"

Demokrasi sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir. Göstermelik kurultay yapanlar, demokrasiyi güya savunanlar, bir kere kaybettiler, milli iradeyi yerle bir ettiler. Birileri bizim ne kurultayı kazanmamızı da hazmetti. Bir diğerleri ne yerel seçimi kazanmamızı hazmetti. Milletin kararına savaş açmayı seçtiler. Siyaset üretemeyince yargı kollarını devreye soktular.

"KONFORLU MUHALEFET PARTİSİ BAŞKANLIĞI KOLTUĞUNU REDDEDİYORUM"

Bize sağdan soldan Ekrem'i, mücadeleyi bırak. Ankara'ya dön, Ankara merkezi siyaset yap. Partinin başında otur. Oturmadık o koltukta. Oturmayacağım o koltukta. Oturmayacağım koltuk; mutlu, mesut, güvenli, muhalefet liderliği koltuğu. Ben bu koltuğu reddediyorum. Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Saray'ın icazetiyle, yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım, oturmam kimse oturmamalıdır. Bu millet kendisine rağmen kimseyi o koltukta oturtmaz.

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık. Yarın YSK'ya başvuracağız. Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    HSK'nın onayladığı bir kararı alt mahkeme nasıl iptal ediyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:58
Jorge Jesus “Tek eksik Fenerbahçe“ deyip bombayı patlattı
19:55
CHP Genel Merkezi’nin önünde “Hain Kemal“ sloganları atılıyor
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
