10 Yıl Sonra İtiraf: Ayşen Aycan'ı Eski Eşi Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Yıl Sonra İtiraf: Ayşen Aycan'ı Eski Eşi Öldürdü

10 Yıl Sonra İtiraf: Ayşen Aycan\'ı Eski Eşi Öldürdü
21.05.2026 07:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kaybolan Ayşen Aycan'ın cinayetini eski eşi Turgay B. itiraf etti, tutuklandı.

Denizli'de 2016 yılında annesinin evinden eski eşiyle birlikte çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü itiraf eden Turgay B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşen Aycan'ın gömüldüğü alanda kazı çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında boşandığı eşiyle annesinin evinden ayrılan Ayşen Aycan'dan bir daha haber alınamamıştı. 10 yıldır faili meçhul olarak kalan dosyayı ele alan Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, koordinesinde kayıp Ayşen Aycan'a dair tüm delilleri titizlikle inceledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında 19 Mayıs günü 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında eski eş Turgay B., cinayeti itiraf etti. 10 yıl sonra eski eşini öldürdüğünü itiraf eden Turgay B., Ayşen Aycan'ı gömdüğü yeri de tarif etti.

İşlemlerinin ardından cinayet zanlısı Turgay B., adliyeye sevk edildi. savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Turgay B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşen Aycan'ın gömüldüğü belirtilen alanda ise saat 20.00'a kadar çalışmalar sürdü. Sabah saatlerinde tekrar devam eden çalışmalar kapsamında şu ana kadar kazı çalışmasının yapıldığı alanda Ayşen Aycan'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 Yıl Sonra İtiraf: Ayşen Aycan'ı Eski Eşi Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

07:30
ABD’de gizemli madde alarmı 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
07:21
Dubai’de konser veren Rafet El Roman’ın dansı geceye damga vurdu
Dubai’de konser veren Rafet El Roman'ın dansı geceye damga vurdu
07:03
Bakan Şimşek duyurdu Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
06:22
Hatay’da aşırı yağış hayatı felç etti Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
03:55
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü
ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 07:54:03. #7.13#
SON DAKİKA: 10 Yıl Sonra İtiraf: Ayşen Aycan'ı Eski Eşi Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.