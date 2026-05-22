Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

22.05.2026 23:32
Gülistan Doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş'ın, ABD’de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kafede oturan Altaş'ın, yanına gelen güvenlik güçleri tarafından ters kelepçe ile gözaltına alınarak polis aracına götürüldüğü anlar yer aldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. 

ABD'DE YAKALANDI

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş, sabah saatlerinde ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yapmış ve bu olayın artık çözülmesini istediğini belirtmişti. Umut Altaş'ın ABD’de güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Altaş'ın gözaltına anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kafede oturan Altaş'ın, yanına gelen güvenlik güçleri tarafından ters kelepçe ile gözaltına alınarak polis aracına götürüldüğü anlar yer aldı.

ESKİ VALİNİN OĞLUNUN CİNAYETİ KENDİSİNE İTİRAF ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Öte yandan Altaş, Akşam gazetesine verdiği röportajda eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini aktararak, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" demişti.

Tahminlerini dile getiren Altaş, "Viyadükte öldürmüştür, ardından koruma Şükrü'yü aramıştır. Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı. Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var" diye konuşmuştu.

Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini belirtmişti. 

Gülistan Doku, Tunceli, Son Dakika

