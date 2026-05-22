Gazeteci Sinan Burhan\'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

CHP’de kurultay tartışmaları ve “mutlak butlan” kararına ilişkin siyasi gündem hareketliliğini korurken, gazeteci Sinan Burhan’dan dikkat çeken bir kulis iddiası geldi. tv100 yayınında konuşan Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel merkeze geçmesi halinde bazı milletvekillerinin partiden ayrılabileceğini öne sürdü.

3 VEKİL İSTİFA EDECEK İDDİASI

Canlı yayında konuşan Sinan Burhan, gün içerisinde görüştüğü bir kaynağa dayandırdığı açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesi durumunda üç milletvekilinin istifa edeceği yönünde bilgi aldığını söyledi.

Burhan, isim vererek şu iddiada bulundu:

“Bugün akşamüzeri önemli bir kaynağımla görüştüm. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra 3 milletvekili partiden istifa edecek. Bu isimler Adnan Beker, Ümit Dikbayır, Cemal Enginyurt.”

ADNAN BEKER'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Sinan Burhan, iddiayı gündeme taşımasının ardından Adnan Beker’e konuyu sorduğunu da aktardı.

Burhan’ın aktardığına göre Beker, iddialara ilişkin doğrudan yanıt vermek yerine Anadolu’da kullanılan bir sözü hatırlatarak, “Fesat at yarış kazanamaz” ifadelerini kullandı.

BARIŞ YARKADAŞ: BİR İSİM DAHA OLABİLİR

Programda yer alan gazeteci Barış Yarkadaş da konuya ilişkin değerlendirmesinde iddiayı genişletti.

Yarkadaş, “Bir isim de ben ekliyorum. Sonradan partiye gelen isimlerden bir milletvekili daha Kemal Bey genel merkeze girdiği gün partiden istifa edecek” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar siyaset kulislerinde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, iddialarla ilgili CHP’den resmi bir açıklama yapılmadı. İstifa iddialarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve parti içindeki olası gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.