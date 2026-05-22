Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı

22.05.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkemenin CHP kurultayı için mutlak butlan kararı vermesinin ardından Genel Başkanlığa yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki biyografisine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen icra memurları, "mutlak butlan" kararını elden tebliğ etti. Kararın resmen tebliğ edilmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığı düştü, Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı oldu. 

Bu gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinde biyografisini CHP Genel Başkanı şeklinde değiştirdi.

BİYOGRAFİSİNE, CHP GENEL BAŞKANI YAZDI

Mahkemenin CHP kurultayı için "mutlak butlan" kararı vermesi ve kurultayı hukuken geçersiz saymasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna döndü. Kararın ardından harekete geçen Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter (X) hesabındaki biyografisini değiştirerek "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" unvanını ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına

Hukuki açıdan kurultayın en başından itibaren yok sayılması anlamına gelen bu kararla birlikte, CHP’de eski yönetim ve delegasyon yapısı yeniden resmiyet kazandı. Kılıçdaroğlu’nun bu dijital hamlesi, parti liderliğini fiilen ve hukuken devraldığının ilk açık ilanı oldu.

İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına 'CHP Genel Başkanı' unvanını yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turan Adar Turan Adar:
    Helal olsun Kemal Başkan. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı

19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:27
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:01:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.