İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

22.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen icra memurları, "mutlak butlan" kararını elden tebliğ etti. Kararın resmen tebliğ edilmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığı düştü, Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Parti Meclisi üyelerini tek tek arayıp çağırması bekleniyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. İcra memurları, söz konusu mahkeme kararını Kılıçdaroğlu'na elden tebliğ etti.

"CHP GENEL BAŞKANI ŞU AN KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kararın tebliğ edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Avukat Yusuf Üregen, "Kurultay davasının delegelerinin avukatıyım. Verilen karar davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Artık bundan sonrası partimizin iç siyasetine yönelik. Yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum. Kendisinin partiyi bir şekilde birlik içine sokacağına inancım tam. Görevi tebliğ edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN İTİRAZINA RET

Öte yandan; CHP, mutlak butlan kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne tedbir kararı yönünden itirazda bulundu. İtirazı inceleyen Daire, ihtiyati tedbire ilişkin itirazı reddetti.

Dairenin kararında yargılamaya konu davayla ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi.

Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" ifadesi yer aldı.

KILIÇDAROĞLU, CHP'NİN 3 AVUKATINI GÖREVDEN ALDI

Yeniden genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir hamle de geldi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı “azilname” ile görevden aldı. Söz konusu avukatların, kurultay sürecine ilişkin davalarda CHP adına hukuki süreçleri yürüttüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, kurultayın “mutlak butlanla batıl olduğunun” tespiti için dava açmıştı. Davada, Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması ile Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların yeniden göreve döndürülmesi talep edilmişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    'TANIMIYORUZ' 0 1 Yanıtla
  • Haydar Gümüş Haydar Gümüş:
    herkes ELDE ETTİĞİ koltuğunda ölmek için mi orada. Tebligat için bu ne acele? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Arda Turan’a son maçında büyük şok Arda Turan'a son maçında büyük şok
CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız
CHP’liler Genel Merkez önünde beklemeye başladı CHP'liler Genel Merkez önünde beklemeye başladı

14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:17:43. #7.13#
SON DAKİKA: İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.