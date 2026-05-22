İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. İcra memurları, söz konusu mahkeme kararını Kılıçdaroğlu'na elden tebliğ etti.

"CHP GENEL BAŞKANI ŞU AN KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kararın tebliğ edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Avukat Yusuf Üregen, "Kurultay davasının delegelerinin avukatıyım. Verilen karar davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Artık bundan sonrası partimizin iç siyasetine yönelik. Yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum. Kendisinin partiyi bir şekilde birlik içine sokacağına inancım tam. Görevi tebliğ edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN İTİRAZINA RET

Öte yandan; CHP, mutlak butlan kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne tedbir kararı yönünden itirazda bulundu. İtirazı inceleyen Daire, ihtiyati tedbire ilişkin itirazı reddetti.

Dairenin kararında yargılamaya konu davayla ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi.

Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" ifadesi yer aldı.

KILIÇDAROĞLU, CHP'NİN 3 AVUKATINI GÖREVDEN ALDI

Yeniden genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir hamle de geldi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı “azilname” ile görevden aldı. Söz konusu avukatların, kurultay sürecine ilişkin davalarda CHP adına hukuki süreçleri yürüttüğü belirtildi.