Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın düzenlediği basın toplantısı büyük ilgi gördü. Tecrübeli ismin açıklamalarının yanı sıra son görüntüsü de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulu listesini tanıttı. Yıldırım’ın toplantı boyunca yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli camiada yakından takip edildi.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir kamuoyu önünde sık görüntü vermeyen Aziz Yıldırım’ın fiziksel değişimi dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli ismin önceki yıllara göre daha yorgun ve yaş almış görüntüsü yorumlara neden oldu.

SEÇİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkanlık yarışında çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde yeni projelerini açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertli camiada seçim atmosferi giderek hareketleniyor.

BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

Basın toplantısında Ali Koç ve Hakan Safi’ye de çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, yönetimde birlik mesajı verdi. Tecrübeli isim, “Hep beraber şampiyon olalım” ifadelerini kullandı.