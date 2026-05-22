Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın düzenlediği basın toplantısı büyük ilgi gördü. Tecrübeli ismin açıklamalarının yanı sıra son görüntüsü de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulu listesini tanıttı. Yıldırım’ın toplantı boyunca yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli camiada yakından takip edildi.
Uzun süredir kamuoyu önünde sık görüntü vermeyen Aziz Yıldırım’ın fiziksel değişimi dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli ismin önceki yıllara göre daha yorgun ve yaş almış görüntüsü yorumlara neden oldu.
Başkanlık yarışında çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde yeni projelerini açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertli camiada seçim atmosferi giderek hareketleniyor.
Basın toplantısında Ali Koç ve Hakan Safi’ye de çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, yönetimde birlik mesajı verdi. Tecrübeli isim, “Hep beraber şampiyon olalım” ifadelerini kullandı.
