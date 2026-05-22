Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum

22.05.2026 12:57
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir meyhane açılışında dua ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gündem olan emekli imam Ferhat Taşkın, gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Taşkın, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek “Allah’tan affımı diliyorum” dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI BİLSEYDİM GİTMEZDİM"

Meyhane açılışında yaptığı dua nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldığını söyleyen Taşkın, olay sonrası mağdur olduğunu ifade etti. Hakaret içerikli yorum yapanları Allah’a havale ettiğini belirten emekli imam "Bazı çevreler sırf oradaki içki olayını bahane ederek sosyal medyada ağır eleştiri ve hakaretlerde bulunmuşlar. Kendisini bilmez insanlar. Onları ben Allah’a havale ediyorum. Ben çok mağdurum. Böyle bir şey olacağını bilseydim evimden çıkmazdım, bu yoldan, bu sokaktan geçmezdim" dedi. 

“HALKIMIZDAN VE ALLAH’TAN AF DİLİYORUM”

Yaşananların ardından özür dileyen Taşkın, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bu hususta hem kendi camiama hem dini yönden bir şeye sebep olduğum için onlardan da halkımızdan da başta yüce Allah’tan affımı diliyorum."

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Muğla İl Müftülüğü de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Ferhat Taşkın’ın emekli imam olduğu belirtilerek kurumla aktif bir ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Meyhane açılışında dua edilmesine tepki gösteren vatandaşlar ise yaşananların kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi. Sanayi camisinde namaz kılan Sercan Güllü, “Bir imamın böyle bir yerde dua etmesi bize göre doğru değil. Keşke yapmasaydı” dedi.

Uzun yıllardır aynı camide namaz kıldığını söyleyen Selahattin Desteci ise “Hata yaptı, sonra özür diledi. Böyle bir şey yapması doğru olmadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

