İşte Aziz Yıldırım\'ın yönetim listesi

22.05.2026 11:29
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yeni yönetiminde yer alacak isimler belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın bugün düzenleyeceği basın toplantısı sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı.

AZİZ YILDIRIM SAHNEYE ÇIKIYOR

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, bugün saat 14.00’te basın toplantısı düzenleyerek yönetim kurulu listesini kamuoyuna tanıtacak. Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği toplantıda seçim sürecine dair önemli mesajların verilmesi bekleniyor.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Hakan Safi cephesinden ayrılan Özgür Peker’in listeye dahil edildiği öğrenildi. Ayrıca TFF Milli Takımlar Resmi Sponsoru olan NATA Holding Başkan Vekili Yusuf Buğra Tanık’ın da yönetime girdiği belirtildi.

TÜM GÖZLER AYKUT KOCAMAN’DA

Seçim çalışmalarında “huzur” vurgusu yapan Aziz Yıldırım’ın teknik direktör konusunda Aykut Kocaman ismine yakın olduğu öne sürüldü. 61 yaşındaki teknik adamın yaklaşık 1.5 aydır kapsamlı kadro planlaması yaptığı iddia edildi.

ASENSIO DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde Aykut Kocaman’ın sisteminin merkezinde sezonu Süper Lig’de asist kralı olarak tamamlayan Asensio’nun yer aldığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın oyun planını yıldız futbolcu üzerinden şekillendirdiği öne sürüldü.

CAMİADA HEYECAN ARTTI

Fenerbahçe’de seçim öncesi yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli taraftarların gündemindeki yerini koruyor. Aziz Yıldırım’ın bugün yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

İşte Aziz Yıldırım'ın listesi:

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

