İşte Aziz Yıldırım\'ın yönetim listesi

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın bugün düzenleyeceği basın toplantısı sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı.
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, bugün saat 14.00’te basın toplantısı düzenleyerek yönetim kurulu listesini kamuoyuna tanıtacak. Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği toplantıda seçim sürecine dair önemli mesajların verilmesi bekleniyor.
Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Hakan Safi cephesinden ayrılan Özgür Peker’in listeye dahil edildiği öğrenildi. Ayrıca TFF Milli Takımlar Resmi Sponsoru olan NATA Holding Başkan Vekili Yusuf Buğra Tanık’ın da yönetime girdiği belirtildi.
Seçim çalışmalarında “huzur” vurgusu yapan Aziz Yıldırım’ın teknik direktör konusunda Aykut Kocaman ismine yakın olduğu öne sürüldü. 61 yaşındaki teknik adamın yaklaşık 1.5 aydır kapsamlı kadro planlaması yaptığı iddia edildi.
Haberde Aykut Kocaman’ın sisteminin merkezinde sezonu Süper Lig’de asist kralı olarak tamamlayan Asensio’nun yer aldığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın oyun planını yıldız futbolcu üzerinden şekillendirdiği öne sürüldü.
Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.
Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
