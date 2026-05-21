Gözaltı kararı sonrası Blok3 lakaplı Hakan Aydın'dan ilk açıklama: Ben buradayım

21.05.2026 15:30
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Blok3 mahlasıyla tanınan rapçi Hakan Aydın’dan dikkat çeken açıklama geldi. “Beni gözaltına almışlar güya ama ben buradayım” diyen Blok3, karakola gidip ifade vereceğini söyledi. Ünlü rapçi test sonucunun negatif çıkacağını da belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de “Blok3” mahlasıyla tanınan rapçi Hakan Aydın oldu. Operasyon kapsamında birçok adrese baskın düzenlenirken Blok3, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla gözaltına alınmadığını söyledi.

“BEN BURADAYIM”

Hakkındaki iddiaların ardından açıklama yapan Hakan Aydın, gözaltına alınmadığını belirterek, “Beni gözaltına almışlar güya. Ama ben buradayım. Gözaltına falan alınmadım.” ifadelerini kullandı.

“TESTİM DE NEGATİF ÇIKACAK”

Blok3 olarak bilinen rapçi Hakan Aydın, operasyon kapsamında yanlış adrese gidildiğini öne sürerek şu açıklamayı yaptı:

“Benim evim diye başka bir eve gidilmiş. Evde bir şeyler bulunmuş. Ama sıkıntı yok. Ben kendim karakola gideceğim, ifademi vereceğim. Ama gözaltında falan değilim. Testimi de yaptıktan sonra testim negatif çıkacak. İnşallah bunu da her yerde haber yaparlar.”

Blok3 ifade vermek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na böyle geldi

İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA GELDİ: 'HAKAN'I ALDILAR' DİYE BİR ŞEY YOK

Hakan Aydın Sarıyer'deki İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Gazetecilerin sorulanı yanıtlayan Aydın, "Testimizi yapacağız o da negatif çıkacak. Zannedildiği gibi 'Hakan'ı aldılar' diye bir şey yok. Ben ifademi gidip vereceğim." diye konuştu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: ADRES MÜVEKKİLİMİN DEĞİL

BLOK3'ün avukatından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Kolluk birimlerince yapılan adres araştırmasının müvekkilime ait olmayan bir adreste gerçekleştirildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Söz konusu adreste ele geçirildiği belirtilen materyallerin müvekkilim ile herhangi bir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır."

25 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair elde edilen bilgi, dijital materyal ve ihbarlar doğrultusunda operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’un farklı ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Berkay Şahin ve Aslıhan Turanlı’nın da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BAZI İSİMLER İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak il dışında veya yurt dışında olduğu belirtilen isimler arasında Serenay Sarıkaya, Tan Taşçı, Mirgün Sırrı Cabas, Yağmur Ünal ve Niran Ünsal’ın da yer aldığı öğrenildi. Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

