Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

21.05.2026 15:31
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, kamu işçilerine verilen 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.

BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, ilave tediye ödemesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihlerinde hesaplara geçecek. Böylece kamu işçileri Kurban Bayramı öncesinde ilk taksit ödemesini almış olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, "Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde, İkinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:42:26. #7.13#
