Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı\'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

22.05.2026 11:54
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, yarın Middlesbrough ile Championship play-off finaline çıkacak. Kazanan takım Premier Lig’e yükselecek.

İngiltere Premier Lig’e yükselecek son takım yarın belli olacak. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.

DEV FİNAL WEMBLEY’DE

İngiltere Championship play-off finali, başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough, Premier Lig bileti için kozlarını paylaşacak. Karşılaşma yarın TSİ 17.30’da başlayacak.

HULL CITY TARİH YAZMAK İSTİYOR

Hull City, 2016-2017 sezonundan sonra ilk kez Premier Lig’e yükselmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi daha önce 2008’de Bristol City’ye ve 2016’da Sheffield Wednesday’e karşı oynadığı play-off finallerini kazanarak Premier Lig’e çıkmayı başarmıştı.

PREMİER LİG’E ÇIKAN İKİ TAKIM BELLİ OLDU

Championship’te sezonu ilk iki sırada tamamlayan Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig’e doğrudan yükselen ekipler olmuştu. Son bileti alacak takım ise Hull City ile Middlesbrough arasındaki finalin ardından netleşecek.

CASUSLUK SKANDALI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Hull City’nin finaldeki rakibi son anda değişmişti. Championship play-off sürecinde Southampton’ın rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına aldığı iddiaları sonrası soruşturma başlatılmıştı.

SOUTHAMPTON FİNALDEN MEN EDİLDİ

Bağımsız disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturma sonucunda Southampton suçlu bulundu. İngiliz ekibi finalden ihraç edilirken, yerine yarı finalde elendiği Middlesbrough’nun finale yükselmesine karar verildi.

GÖZLER ACUN ILICALI’NIN TAKIMINDA

Yaşanan gelişmeler sonrası gözler şimdi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye çevrildi. İngiliz ekibi Premier Lig’e yükselerek tarihi bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

