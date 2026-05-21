Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda trafikte uygulanan radar sistemine ilişkin konuştu. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel’in de katıldığı toplantıda Bakan Çiftçi, yola çıkmadan önce güzergahlarındaki radar ve kontrol noktalarına ilişkin bilgilere ulaşabildiğini aktardı.

Trafikte temel hedeflerinin vatandaşlara ceza kesmek olmadığını belirten Bakan Çiftçi, uygulamanın tamamen şeffaflık amacı taşıdığını söyledi. Devletin vatandaşa tuzak kurmadığını vurgulayan Çiftçi, radar noktalarının sistem üzerinden paylaşılmasının bunun en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.

"BU UYGULAMA TUZAK KURMADIĞIMIZIN EN BÜYÜK TEMİNATI"

Trafikteki temel amacın ceza yazmak değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, devletin vatandaşa tuzak kurmadığını vurguladı. Portal içerisinde radar noktalarının yer alması tuzak kurulmadığının en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, ‘’Artık yola çıkmadan rotanızı oluşturduğunuzda; güzergâhınızdaki EDS'leri, sabit radarları ile hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla ekranınızda görebileceksiniz. Güvenlik gereği çevirme noktalarının tam konumunu vermesek de yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçeceğinizi sizlere en başından bildiriyoruz. Buradaki tek gayemiz; sizleri kurallara uymaya teşvik ederek kazaları önlemek ve her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağ salim ulaşmasını sağlamaktır’’ açıklamasında bulundu.