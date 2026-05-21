Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü
21.05.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya’da organik tarım logosu taklit edilerek piyasaya sürülmek istenen 42 bin sahte etiketli yumurta ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde ortaya çıkan hileli ürünler piyasaya sunulmadan imha edilirken, işletme hakkında idari ve yasal işlem başlatıldı.

Sakarya’da organik tarım logosu taklit edilerek piyasaya sürülmek istenen 42 bin sahte etiketli yumurta ele geçirildi. Hileli ürünler imha edilirken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda sahteciliğine yönelik yürütülen denetim ve takip çalışmaları kapsamında bir işletmede inceleme yaptı. Denetimlerde, organik tarım logosu taklit edilerek etiketlenen 42 bin yumurtanın piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

HEPSİ İMHA EDİLDİ 

Ele geçirilen sahte etiketli yumurtaların piyasaya sunulmadan imha edildiği öğrenildi. Hileli üretim yaptığı belirlenen işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken, yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa çamlıbel mustafa çamlıbel:
    etiket hileli yumurta da bi sorun varmı neden imha ediyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 16:07:33. #7.12#
SON DAKİKA: Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.