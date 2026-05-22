Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme tarafından iptal edilerek "mutlak butlan" kararı verilmesi, ana muhalefet partisinde büyük bir krize yol açtı. Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevi yeniden kabul edeceğini açıklarken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi kurultay iradesinin arkasında durduklarını belirtti. Bu hukuki karar, parti içinde eski ve yeni yönetim arasında liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Tartışmalara katılan eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ise Özgür Özel’e net bir destek verdi. Killik, mahkeme kararıyla geçmişe dönülmesi durumunda eski görevini kabul etmeyeceğini belirtti.

"GÖREVİ KABUL ETMİYORUM"

Killik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP’yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP’nin üyeleri karar verir. CHP’nin Genel Başkanı atanmaz seçilir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım. Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum."

KILIÇDAROĞLU'NA BİR KÖTÜ HABER DE AYLİN NAZLIAKA'DAN

Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in ardından Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber de CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Siyaseti muhalefetsizleştirmeyi hedefleyen bu karar, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz." ifadesini kullandı.

"DEMOKRASİ TARİHİNİN EN KARA GÜNLERİNDEN BİRİ"

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bugün demokrasi tarihimizin en kara günlerinden birini yaşıyoruz. Partimize yönelik verilen 'Mutlak Butlan' kararı; siyasetin yargı eliyle şekillendirilmek istenmesinin açık bir göstergesidir.

"BU KARARI TANIMIYORUZ, TANIMAYACAĞIZ"

Hukuki değil siyasi olan bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Siyaseti muhalefetsizleştirmeyi hedefleyen bu karar, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz. 2020-2024 yılları arasında büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine yeniden dönmem yönünde bir karar çıkması halinde, bunu kabul etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Bizim mücadelemiz eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesidir. Kadınların güven içinde yaşadığı, çocukların geleceğe umutla baktığı, hukukun üstün olduğu, laik ve demokratik Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde; halkın iradesini savunmaya ve aydınlık bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz."