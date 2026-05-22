Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

22.05.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP kurultayının “mutlak butlan” kararıyla iptal edilmesinin ardından parti içinde kriz derinleşti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul edeceği yönündeki açıklamaları sonrası, CHP’li isimlerden Özgür Özel’e destek mesajları geldi. Eski Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in ardından Aylin Nazlıaka da mahkeme kararıyla eski görevlerine dönmeleri halinde bunu kabul etmeyeceğini açıkladı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme tarafından iptal edilerek "mutlak butlan" kararı verilmesi, ana muhalefet partisinde büyük bir krize yol açtı. Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevi yeniden kabul edeceğini açıklarken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi kurultay iradesinin arkasında durduklarını belirtti. Bu hukuki karar, parti içinde eski ve yeni yönetim arasında liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Tartışmalara katılan eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ise Özgür Özel’e net bir destek verdi. Killik, mahkeme kararıyla geçmişe dönülmesi durumunda eski görevini kabul etmeyeceğini belirtti.

"GÖREVİ KABUL ETMİYORUM"

Killik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP’yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP’nin üyeleri karar verir. CHP’nin Genel Başkanı atanmaz seçilir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım. Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum."

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! <a class='keyword-sd' href='/aylin-nazliaka/' title='Aylin Nazlıaka'>Aylin Nazlıaka</a> da görevi kabul etmedi

KILIÇDAROĞLU'NA BİR KÖTÜ HABER DE AYLİN NAZLIAKA'DAN

Eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in ardından Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber de CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Siyaseti muhalefetsizleştirmeyi hedefleyen bu karar, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz. 2020-2024 yılları arasında büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine yeniden dönmem yönünde bir karar çıkması halinde, bunu kabul etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

"DEMOKRASİ TARİHİNİN EN KARA GÜNLERİNDEN BİRİ"

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bugün demokrasi tarihimizin en kara günlerinden birini yaşıyoruz. Partimize yönelik verilen 'Mutlak Butlan' kararı; siyasetin yargı eliyle şekillendirilmek istenmesinin açık bir göstergesidir. 

"BU KARARI TANIMIYORUZ, TANIMAYACAĞIZ"

Hukuki değil siyasi olan bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Siyaseti muhalefetsizleştirmeyi hedefleyen bu karar, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz. 2020-2024 yılları arasında büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine yeniden dönmem yönünde bir karar çıkması halinde, bunu kabul etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Bizim mücadelemiz eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesidir. Kadınların güven içinde yaşadığı, çocukların geleceğe umutla baktığı, hukukun üstün olduğu, laik ve demokratik Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde; halkın iradesini savunmaya ve aydınlık bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

MAHKEME KARARINDA NE DENİLDİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi. 

Kemal Kılıçdaroğlu, Aylin Nazlıaka, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
Letonya’daki “saatlik koca“ sistemi yanlış anlaşıldı Gerçek bambaşka çıktı Letonya'daki "saatlik koca" sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı
Kaputu açtı, dehşeti yaşadı Aküsünü kontrol ettiği aracının altında kaldı Kaputu açtı, dehşeti yaşadı! Aküsünü kontrol ettiği aracının altında kaldı!
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
Bu kadarı da fazla artık Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

09:44
Bu iş tamam Salah’ın Fener’e imzası artık kesin gibi
Bu iş tamam! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi
09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
08:03
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
04:44
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
03:10
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
00:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
23:15
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr
Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
22:55
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:02:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.