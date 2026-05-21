Selin vurduğu kentte korkunç görüntü! Otobüsten inince akıntıya kapıldı

21.05.2026 14:04
ABD’nin New York kentinde etkili olan şiddetli yağış ve ani sel hayatı felç etti. Birçok cadde ve alt geçit sular altında kalırken metro ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, selden kaçmak için otobüsten inen bir kadının kısa süre sonra suyun ortasında kaldığı görüldü. Kent genelinde çok sayıda araç suya gömülürken yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı.

ABD’nin New York kentinde etkili olan şiddetli yağış ve ani sel hayatı olumsuz etkiledi. Queens ve Brooklyn başta olmak üzere birçok bölgede yollar göle dönerken, araçlar su altında kaldı, metro ve otobüs seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı. Yetkililer bazı bölgelerde bir saat içinde yaklaşık 5 santimetre yağış düştüğünü açıkladı.

OTOBÜSTEN İNDİ, PLANLARI ALTÜST OLDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sel sularından kaçmak isteyen bir kadının otobüsten indiği ancak kısa süre sonra diz seviyesine ulaşan suyun içinde mahsur kaldığı görüldü. Kadının yürümekte zorlandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler kısa sürede viral olurken, New York’taki sel felaketinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ, METROLAR DURDU

Dış basında yer alan haberlere göre bazı sürücüler araçlarının üzerinde kurtarılmayı bekledi. Sel nedeniyle bazı alt geçitler kapatılırken, F ve J metro hatlarında seferler durduruldu. Kent genelinde çok sayıda yol su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı.

New York Acil Durum Yönetimi ekipleri vatandaşlara “sel sularına girmeyin” uyarısında bulunurken, özellikle alçak bölgelerde yaşayanların yüksek noktalara çıkması istendi.

