Arda Turan\'dan Beşiktaş cevabı

Adı Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında geçen Arda Turan, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu. Genç teknik adamın açıklamaları dikkat çekti.
Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Arda Turan ismi gündeme gelmişti. Shakhtar Donetsk ile başarılı bir sezon geçiren genç teknik adamın siyah-beyazlı kulübün listesinde yer aldığı öne sürülüyordu.
Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in Kolos’a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç çalıştırıcı, Beşiktaş iddialarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Arda Turan, “Beşiktaş gibi büyük bir takımla ismimin anılması benim için bir onur, gurur” dedi. Ancak genç teknik adam, Shakhtar Donetsk ile büyük hedefler belirlediklerini de vurguladı.
Turan açıklamasının devamında, “Yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk ve geleceğim oldukça açık” ifadelerini kullandı. Bu sözler, genç teknik adamın şu an için Shakhtar’da kalmaya daha yakın olduğu şeklinde yorumlandı.
Arda Turan bu sezon Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Genç teknik adam Avrupa Konferans Ligi’nde de takımını yarı finale kadar taşımayı başardı.
Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace’a elenmişti. Ukrayna ekibi iki maç sonunda toplamda 5-2’lik skorla final şansını kaybetmişti.
