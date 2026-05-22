Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

6 yıl sonra tozlu raflardan indirilen ve klasik bir kayıp vakasından cinayet temeline oturan Gülistan Doku dosyasının en kritik isimlerinden biri olarak gösterilen, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD’nin New York kentinde ortaya çıktı. Sokakta yaşadığı belirtilen Altaş, dosyaya ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı.

“ÇOK BAĞIRIYORDU, BEN DE SIKTIM”

24 TV ve Akşam Gazetesi’ne konuşan Altaş, Mustafa Türkay Sonel’in cinayeti kendisine bizzat itiraf ettiğini öne sürdü. Valilik konutunda gerçekleştiğini söylediği görüşmeye ilişkin konuşan Altaş, Sonel’in kendisine, “Çok bağırıyordu, ben de sıktım” dediğini iddia etti.

O dönem yaşananları tam kavrayamadığını belirten Altaş, “Türkay bana bu cinayeti işlediğine dair not da bıraktı. Araçtayken cinayet silahına da dokundum. Ben artık bu olayın çözülmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞÜKRÜ O İŞİ HALLETTİ”

Umut Altaş, cesedin ortadan kaldırılmasıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkay Sonel’in cinayetten sonra kendisine “Şükrü o işi halletti” dediğini ileri süren Altaş, burada bahsedilen kişinin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması olduğunu iddia etti.

"VALİ ALNIMDAN ÖPTÜ, TEŞEKKÜR İÇİN OLABİLİR"

Altaş, İstanbul’daki bir ziyarette eski valinin kendisini alnından öptüğünü anlatarak, “Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir” ifadelerini kullandı.

VİYADÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada yer alan PTS kayıtlarına da değinen Altaş, olay günü Türkay Sonel ile aynı araçta bulunduğunu doğruladı ancak o sırada cinayetten haberi olmadığını savundu.

Altaş, “Cinayet sonrasında beni arabayla aldı. Tunceli Üniversitesi çevresinde, köprü ve dere yatağının olduğu bölgede dolaştık. Viyadük civarında sürekli tur atıyordu. Sanırım polis gelip gelmediğini kontrol ediyordu” dedi.

“CESEDİN GÖMÜLDÜĞÜ YERLE İLGİLİ İKİ TAHMİNİM VAR”

Cesedin nereye gömüldüğünü tam olarak bilmediğini söyleyen Altaş, iki farklı bölge üzerinde durduğunu ifade etti. Bayraktepe civarı ile Aktuluk Mahallesi çevresini işaret eden Altaş, cesedin olay yerine yakın, araç girişinin mümkün olduğu bir noktaya gömülmüş olabileceğini öne sürdü.

TÜRKAY SONEL HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Altaş, Türkay Sonel’in geçmişte şiddet eğilimli davranışlar sergilediğini de iddia etti. Sonel’in çevresindeki insanlara karşı agresif tavırlar sergilediğini öne süren Altaş, polislerle yaşadığı bir tartışmada silah gösterdiğini ve ardından nüfuzunu kullanarak olaydan sıyrıldığını savundu.

Altaş, "Türkay, 18 yaşından küçük kızlarla da beraber oluyordu, tecavüz edecek bir karaktere sahipti. Şiddet eğilimi son derece yüksekti. Kendi kız kardeşini bile dövmüştü. Elif adında bir sevgilisi vardı, onu da darp etmişti" dedi. Altaş, "Bir gün polislerle tartıştı. Görevli polislerin üstüne yürüdü, onlara silah gösterdi. Ardından cebinden bir kart çıkarıp gösterdi ve polisler hiçbir şey yapamadı. Onun gücünü ilk kez orada, o an gördüm" dedi.

Altaş, Türkiye'ye dönüp teslim olacağını da belirtti.