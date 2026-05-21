Kaputu açtı, dehşeti yaşadı! Aküsünü kontrol ettiği aracının altında kaldı!

Genç bir kadının, takviye kablolarını bağladıktan hemen sonra kendi aracı tarafından ezildiği o şoke edici anlar güvenlik kameralarına yansıdı.19 Mayıs günü saat 13.10 sularında kaydedilen dramatik kamera görüntülerinde, siyah bir Renault Clio’nun, sahibinin bedeninin üzerinden geçerken belirgin bir şekilde sarsıldığı görülüyor.

30'lu yaşlarındaki Yessica isimli kadın, aracın aküsünü kontrol etmek için kaputu yeni açmıştı ki otomobil bir anda ileri fırlayarak kendisini altına aldı.Aracın tekerleklerinden biri doğrudan kadının göğsünün üzerinden geçti ve kaburgalarını ezme tehlikesi yarattı.

Arjantin’in Comodoro Rivadavia şehrinde meydana gelen bu sıra dışı kazanın ardından polis ve acil servis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kanlar içinde yerde kalan talihsiz kadın, Roca Bulvarı ile Canadá Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yatıyordu. Hemen hastaneye kaldırılan kadının yapılan muayenesinde, mucizevi bir şekilde herhangi bir kırık veya ciddi yaralanmasının olmadığı doktorlar tarafından doğrulandı.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadelere göre talihsiz kadın, kaza esnasında akü takviye kablolarını bağlamaya çalışıyordu ve kablolar temas ettiği anda araç bir anda öne doğru fırladı.Emniyet güçleri, kazanın mekanik bir arızadan mı yoksa el freninin çekilmemesi gibi basit bir insan hatasından mı kaynaklandığını belirlemek amacıyla fren ve şanzıman sistemini incelemek üzere araca el koydu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yorum yapan Andres Fernández isimli bir kullanıcı, "Belki de el freninin ne işe yaradığını bilmiyordu... Neyse, artık öğrenmiş oldu" diyerek iğneleyici bir yorumda bulundu.

Buna karşılık diğer kullanıcılar ise "Ah, zavallı şey! Umarım durumu iyidir" diyerek kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.

