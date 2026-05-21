MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Antalya'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, saat 05.30 sıralarında Pozantı Otoyolu Damlama mevkisine geldiğinde alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurduktan sonra yolcuları tahliye edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: Mersin,
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?