Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Yangını

21.05.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya-İstanbul seferi yapan otobüs, Tarsus'ta yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, saat 05.30 sıralarında Pozantı Otoyolu Damlama mevkisine geldiğinde alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurduktan sonra yolcuları tahliye edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: Mersin,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi

11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:13:04. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.