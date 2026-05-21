Al Nassr Şampiyon, Ronaldo Tarih Yazdı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Al Nassr Şampiyon, Ronaldo Tarih Yazdı!

Al Nassr Şampiyon, Ronaldo Tarih Yazdı!
21.05.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Nassr, Damac'ı 4-1 yenerek Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon oldu, Ronaldo ilk kez kazandı.

Suudi Arabistan'da Teknik Direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, Pro Lig'de Damac'ı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada 2 kez fileleri sarsan Cristiano Ronaldo ise bu ligde ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Riyad derbisinde 90+8'de yediği golle şampiyonluğu son haftaya bırakan Al Nassr, Damac FC'yi konuk etti. Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi 34. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla geçilen maçın 52. dakikasında Kingsley Coman sağ kanattan getirdiği topla ceza yayına ilerledi ve yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip VAR kontrolüyle kazandığı penaltıda 58'de skoru 2-1'e getirse de Al Nassr, 63. dakikada golü buldu. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cristiano Ronaldo, dar açıdan topu filelere gönderdi. Maçın 81. dakikasında Ronaldo, kendisinin iki, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Jorge Jesus'un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 86'ya yükselten sarı-mavililer şampiyonluğunu ilan etti.

Al Hilal, namağlup 2. oldu

Aynı saatle başlayan ve şampiyonluk yarışı veren Al Hilal, Al Fayha'yı deplasmanda yenerek 84 puanla sezonu ikinci bitirdi. İtalyan teknik adam Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı ve milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in de formasını giydiği Al Hilal, sezonu namağlup tamamladı. Bu süreçte 25 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

Jorge Jesus, son 3 yılda 2. kez şampiyon

Teknik adamlık kariyerinde 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus, 2024 yılında Al Hilal ile elde ettiği şampiyonluğun ardından Suudi Arabistan'da 2 farklı takımla şampiyonluk yaşadı. Jesus, Temmuz 2025'te geldiği Al Nassr'ı ilk sezonunda şampiyon yaptı.

Al Nassr'ın ligde 11. şampiyonluğu

Son yıllarda yapılan yatırımlar, yıldız futbolcu transferleriyle dikkat çeken Al Nassr, 6 sezon sonra Pro Lig'in en büyüğü oldu. Riyad ekibi, 2018-2019 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından mutlu sona ulaştı. Cristiano Ronaldo başta olmak üzere kadroda bulunan Sadio Mane, Joao Felix, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman gibi yıldız futbolcular da Al Nassr'da ilk şampiyonluklarını elde etti.

Al Nassr, tarihinde 11. lig şampiyonluğunu kazandı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal 21 şampiyonlukla zirvede yer alırken, Al Ittihad'ın 14, Al Ahli'nin 9 şampiyonluğu bulunuyor.

Ronaldo, Arabistan'da da şampiyonluk yaşadı

Cristiano Ronaldo, bireysel ve kulüp başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2023 yılının başında Suudi Arabistan ekibine imza atan Ronaldo, Pro Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bu takımda ilk kupasını 12 Ağustos 2023'te Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde almıştı. 41 yaşındaki futbolcu kariyerinde Manchester United (İngiltere Premier Lig), Real Madrid (İspanya La Liga), Juventus'un (İtalya Serie A) ardından Al Nassr ile de lig şampiyonluğuna ulaştı. Cristiano Ronaldo, bu sezon ligde 30 maçta 28 gole imza attı.

41 yaşındaki Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde bugüne kadar 129 gole imza atarken, kariyerinin 973. golünü de şampiyon olduğu mücadelede ulaştı.

En golcü Ronaldo

Al Nassr bu sezon ligde oynadığı 33 maçta rakip filelere 91 gol gönderirken, kalesinde 28 gol gördü. Bu süreçte Cristiano Ronaldo 28 golle takımının en golcü ismi oldu. Vatandaşı Joao Felix 20 gol, 13 asistle ön plana çıkarken, Kingsley Coman 10 gol, 10 asist, Sadio Mane de 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al Nassr Şampiyon, Ronaldo Tarih Yazdı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay’a ilk itirazımızı yaptık
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 23:39:24. #7.13#
SON DAKİKA: Al Nassr Şampiyon, Ronaldo Tarih Yazdı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.