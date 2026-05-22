Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti

Cristiano Ronaldo, Al Nassr’ın şampiyonluğunun ardından yaptığı kutlamayla gündem oldu. Portekizli yıldızın davul çaldığı anlar büyük ilgi gördü.
Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Al Nassr’da kutlamalar gece boyunca sürdü. Takımın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo da kutlamaların en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Kutlamalar sırasında eline davul alan Cristiano Ronaldo’nun çaldığı ritimler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Portekizli yıldızın oldukça neşeli olduğu görüldü.
Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söylediği ve eğlendiği anlar da dikkat çekti. Şampiyonluk coşkusu soyunma odasında ve saha içinde uzun süre devam etti.
Ronaldo’nun davul çaldığı görüntüler taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Portekizli yıldız attığı goller ve liderliğiyle dikkat çekti.
