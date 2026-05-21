Evlilik dışı cinsel ilişkiye giren kadın 100 kırbaç darbesinin ardından bayıldı

Endonezya’nın Açe eyaletinde evlilik dışı ilişki yaşadığı belirtilen bir kadın ile erkek partnerine kamuya açık alanda 100’er kırbaç cezası verildi. O anlar çok sayıda kişinin gözü önünde gerçekleşti.

GENÇ KADIN BAYILDI

Banda Aceh kentinde gerçekleştirilen cezalandırma sırasında, baştan aşağı kahverengi kıyafet ve beyaz maske giyen görevli çiftin sırtına kırbaç vurdu.

Görüntülerde genç kadının ceza sırasında fenalaşarak bayıldığı ve görevliler tarafından taşındığı görüldü. Erkek partnerin ise acı içinde yüzünü buruşturduğu dikkat çekti.

BÖLGEDE ŞERİAT YASALARI UYGULANIYOR

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Endonezya’da şeriat yasalarının uygulandığı tek bölge olan Açe’de; evlilik dışı ilişki, alkol tüketimi, kumar ve eşcinsel ilişki gibi eylemler kırbaç cezasıyla cezalandırılıyor. Ocak ayında da bir çift, alkol tüketip evlilik dışı ilişki yaşadıkları gerekçesiyle toplam 140 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.