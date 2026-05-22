Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

22.05.2026 07:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu "Alınan mutlak butlan kararının işleyiş süreci ve zamanlaması açısından hukuki bir sonuçtan çok siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır. Tam yetkili olan YSK kararını verdikten sonra yapılan işlemlerin geçerliliği tartışılmaya başlanırsa bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliği de tartışmalı hale gelir" dedi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme tarafından iptal edilerek "mutlak butlan" kararı verilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevi yeniden kabul edeceğini açıklarken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi kurultay iradesinin arkasında durduklarını belirtti.

DAVUTOĞLU'NDAN İLK YORUM GELDİ

Gelişmeye ilişkin yapacağı yorum merakla beklenen isimlerden biri de  Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Gece saatlerinde X hesabından "mutlak butlan" kararına ilişkin açıklamada bulunan Davutoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Davutoğlu "Parti kimliklerinden bağımsız olarak hepimizin odaklanması gereken temel husus siyasi ahlakımızdaki yozlaşma ve demokrasimizin temelini oluşturan seçim güvenliğinde ortaya çıkan kaostur. Alınan mutlak butlan kararının işleyiş süreci ve zamanlaması açısından hukuki bir sonuçtan çok siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır.

"YAPILACAK SEÇİM VE KONGRELERİN GÜVENLİĞİ TARTIŞMALI HALE GELİR"

Tam yetkili olan YSK kararını verdikten sonra yapılan işlemlerin geçerliliği tartışılmaya başlanırsa bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliği de tartışmalı hale gelir. Siyasi kültürümüzün ve demokratik süreçlerimizin siyasi ahlak temelinde yeniden yapılandırılması zorunludur." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü
Hatay’da aşırı yağış hayatı felç etti Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
Bakan Şimşek duyurdu Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Dubai’de konser veren Rafet El Roman’ın dansı geceye damga vurdu Dubai’de konser veren Rafet El Roman'ın dansı geceye damga vurdu
ABD’de gizemli madde alarmı 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı

08:03
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
04:44
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
03:10
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
00:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
22:55
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 08:17:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.