Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi\'yi istiyor
21.05.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi’nin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Kosovalı golcünün yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Süper Lig’in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe’nin, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya gelebileceği öne sürüldü.

İKİ DEV KULÜP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin durumunu yakından takip ediyor. Kosovalı golcünün geleceğinin transfer döneminin dikkat çeken dosyalarından biri olabileceği belirtildi.

OKAN BURUK DEVREYE GİRMİŞTİ

Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk’un Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların deneyimli golcüyü kadroda görmek istediği konuşuluyor.

FENERBAHÇE’NİN ESKİ YILDIZI

Vedat Muriqi daha önce Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Kosovalı santrfor sarı-lacivertli takımda 36 maçta 17 gol 7 asist üretmişti.

TÜRKİYE’YE DÖNMEYE SICAK

İspanya’da Mallorca forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye’de oynamaya olumlu baktığı öne sürülüyor. Bu durum transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

MALLORCA KARARI BEKLENİYOR

Vedat Muriqi’nin geleceğiyle ilgili son kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor. İspanyol ekibinin de oyuncuyla ilgili planlamasını kısa süre içinde açıklayacağı ifade ediliyor.

SÜPER LİG’E DÖNÜŞ HEYECANI

Vedat Muriqi’nin yeniden Süper Lig’e dönebileceği ihtimali futbolseverlerde büyük heyecan yarattı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanabilecek transfer yarışı şimdiden gündem oldu.

Vedat Muriç, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor

11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:24:58. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.