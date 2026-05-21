Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi\'yi istiyor

Süper Lig’in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe’nin, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya gelebileceği öne sürüldü.
Gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin durumunu yakından takip ediyor. Kosovalı golcünün geleceğinin transfer döneminin dikkat çeken dosyalarından biri olabileceği belirtildi.
Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk’un Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi yaptığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların deneyimli golcüyü kadroda görmek istediği konuşuluyor.
Vedat Muriqi daha önce Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Kosovalı santrfor sarı-lacivertli takımda 36 maçta 17 gol 7 asist üretmişti.
İspanya’da Mallorca forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye’de oynamaya olumlu baktığı öne sürülüyor. Bu durum transfer iddialarını daha da güçlendirdi.
Vedat Muriqi’nin geleceğiyle ilgili son kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor. İspanyol ekibinin de oyuncuyla ilgili planlamasını kısa süre içinde açıklayacağı ifade ediliyor.
Vedat Muriqi’nin yeniden Süper Lig’e dönebileceği ihtimali futbolseverlerde büyük heyecan yarattı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanabilecek transfer yarışı şimdiden gündem oldu.
