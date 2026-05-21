Trende cinsel saldırı! Polis her yerde bu adamı arıyor

İngiltere’de bir kadın, işe gidiş saatinde trende cinsel saldırıya uğradı. Olayın, 27 Ocak sabahı saat 08.00’e kısa süre kala Southall İstasyonu’nda meydana geldiği açıklandı.

Kadının, Londra yönüne giden Elizabeth Line trenine bindiği sırada saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İngiliz Ulaştırma Polisi, olayla ilgili soruşturma kapsamında bir erkeğin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Görüntülerde şüphelinin kırmızı kapüşonlu üst, kot pantolon ve mavi sırt çantası taşıdığı görüldü.

Yetkililer, görüntülerdeki kişinin soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgilere sahip olduğunu düşündüklerini açıkladı.

HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Polis, şüpheliyi tanıyan veya olayla ilgili bilgisi olan kişilerin yetkililere ulaşmasını istedi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.