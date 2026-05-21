Trende cinsel saldırı! Polis her yerde bu adamı arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trende cinsel saldırı! Polis her yerde bu adamı arıyor

Trende cinsel saldırı! Polis her yerde bu adamı arıyor
21.05.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere’de bir kadın, Londra yönüne giden trende sabah saatlerinde cinsel saldırıya uğradı. Olayın ardından soruşturma başlatan İngiliz Ulaştırma Polisi, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir erkeğin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Kırmızı kapüşonlu üst ve mavi sırt çantasıyla görülen şüpheliyi tanıyan kişilerin polise bilgi vermesi istendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İngiltere’de bir kadın, işe gidiş saatinde trende cinsel saldırıya uğradı. Olayın, 27 Ocak sabahı saat 08.00’e kısa süre kala Southall İstasyonu’nda meydana geldiği açıklandı.

Kadının, Londra yönüne giden Elizabeth Line trenine bindiği sırada saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İngiliz Ulaştırma Polisi, olayla ilgili soruşturma kapsamında bir erkeğin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Görüntülerde şüphelinin kırmızı kapüşonlu üst, kot pantolon ve mavi sırt çantası taşıdığı görüldü.

Yetkililer, görüntülerdeki kişinin soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgilere sahip olduğunu düşündüklerini açıkladı.

HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Polis, şüpheliyi tanıyan veya olayla ilgili bilgisi olan kişilerin yetkililere ulaşmasını istedi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trende cinsel saldırı! Polis her yerde bu adamı arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Yuzde yuz yabanci ve muslumandir 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: Trende cinsel saldırı! Polis her yerde bu adamı arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.