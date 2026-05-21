Koç Holding'den 85 milyon euroluk satın alma! Beklenen izin çıktı

21.05.2026 11:28
Koç Holding şirketi Otokar’ın Romanya merkezli Automecanica S.A’yı satın alma sürecinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Şirket, devralma işlemi için Romanya Rekabet Otoritesi’nden resmi onayın alındığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Otokar, 29 Nisan 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan pay devri işlemi kapsamında gerekli izin sürecinde olumlu gelişme yaşandığını bildirdi.

REKABET OTORİTESİNDEN RESMİ İZİN ÇIKTI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Automecanica S.A’nın hisselerinin devralınmasına ilişkin işlem için Romanya Rekabet Otoritesi’nin onay verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Pay Alım Satım Sözleşmesi’nde yer alan diğer kapanış şartlarının tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Sürece ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

85 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA

Otokar, Ocak ayında başlattığı süreç kapsamında Automecanica S.A’nın sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden hisselerin yaklaşık 85 milyon Euro bedelle satın alınması için 29 Nisan 2026 tarihinde sözleşme imzalamıştı. Bu satın almayla birlikte Otokar’ın Avrupa Birliği sınırları içinde askeri üretim altyapısı oluşturması hedefleniyor.

COBRA II ARAÇLARI ROMANYA’DA GÖREVE BAŞLADI

Otokar, daha önce Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi kazanmış ve Türkiye’de üretilen ilk COBRA II araçlarının teslimatını tamamlamıştı. Şirketin teslim ettiği 270’ten fazla araç geçtiğimiz aylarda Romanya’da aktif göreve başlamıştı.

