Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen Freiburg taraftarlarının Tüpraş Stadyumu’nda yaptığı detay dikkat çekti. Alman taraftarların kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltuklara Freiburg temalı stickerlar yapıştırdığı görüldü.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa, Beşiktaş’ın stadı Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Binlerce Alman taraftar dev final için İstanbul’a geldi.
Karşılaşma öncesi Freiburg taraftarlarının tribünlerde yaptığı hareket dikkat çekti. Alman futbolseverlerin kendilerine ayrılan koltukların tamamına Freiburg logolu ve takım temalı stickerlar yapıştırdığı görüldü.
Yaşanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı futbolseverler, Tüpraş Stadyumu’nun Beşiktaş’a ait olduğunu hatırlatarak yapılan hareketi eleştirdi.
Freiburg taraftarlarının yaptığı hazırlık sonrası tribünlerde yoğun kırmızı-beyaz görüntüler oluştu. Alman ekibinin taraftarları maç boyunca da yoğun destek verdi.
UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul’da gün boyu renkli görüntüler yaşandı. Aston Villa ve Freiburg taraftarları şehirde büyük atmosfer oluşturdu.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan finalde Aston Villa, Freiburg’u 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. İngiliz ekibi tarihi gecede kupayı müzesine götürdü.
