Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

21.05.2026 14:25
UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen Freiburg taraftarlarının, Tüpraş Stadyumu’nda kendilerine ayrılan tüm koltuklara takım temalı sticker yapıştırdığı görüldü. Görüntüler tepki çekti.

Alman taraftarların kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltuklara Freiburg temalı stickerlar yapıştırdığı görüldü.

FİNAL İÇİN İSTANBUL’A AKIN ETTİLER

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa, Beşiktaş’ın stadı Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Binlerce Alman taraftar dev final için İstanbul’a geldi.

KOLTUKLARA STICKER YAPIŞTIRDILAR

Karşılaşma öncesi Freiburg taraftarlarının tribünlerde yaptığı hareket dikkat çekti. Alman futbolseverlerin kendilerine ayrılan koltukların tamamına Freiburg logolu ve takım temalı stickerlar yapıştırdığı görüldü.

BEŞİKTAŞ STADYUMU DETAYI GÜNDEM OLDU

Yaşanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı futbolseverler, Tüpraş Stadyumu’nun Beşiktaş’a ait olduğunu hatırlatarak yapılan hareketi eleştirdi.

TRİBÜNLER KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Freiburg taraftarlarının yaptığı hazırlık sonrası tribünlerde yoğun kırmızı-beyaz görüntüler oluştu. Alman ekibinin taraftarları maç boyunca da yoğun destek verdi.

İSTANBUL’DA FUTBOL ŞÖLENİ

UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul’da gün boyu renkli görüntüler yaşandı. Aston Villa ve Freiburg taraftarları şehirde büyük atmosfer oluşturdu.

KUPAYI ASTON VILLA KAZANDI

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan finalde Aston Villa, Freiburg’u 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. İngiliz ekibi tarihi gecede kupayı müzesine götürdü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Ne var bunda . Bizimkiler gibi kırıp dokmemisler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
