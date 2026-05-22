Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından piyasalarda yaşanan sert dalgalanma ekonomi yönetimini alarma geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı.

Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkileri ve piyasalardaki oynaklığın azaltılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONRASI RAPOR AÇIKLANDI

Zirve sonrası yayımlanan raporda ise şu ifadeler yer aldı; "Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

"GEREKLİ TÜM ADIMLAR EŞGÜDÜM İÇİNDE ATILACAK"

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."

BORSA İSTANBUL’DA DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

"Mutlak butlan" kararının ardından Borsa İstanbul’da sert satış baskısı oluştu. BIST 100 endeksi günü yüzde 6’nın üzerinde kayıpla tamamlarken, düşüş nedeniyle devre kesici sistemi devreye girdi. Günlük işlem hacmi 163,2 milyar liraya ulaşırken en büyük kayıp bankacılık hisselerinde yaşandı. Bankacılık endeksi yüzde 8,63 gerilerken, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günü ekside kapattı.

BLOOMBERG: 6 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE

Bloomberg’in piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberde ise kamu bankalarının yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz satışı yaptığı öne sürüldü. Müdahalenin büyük bölümünün kararın açıklanmasının hemen ardından gerçekleştiği belirtildi. ABD’de işlem gören ve Türkiye piyasalarına yatırım imkanı sunan iShares MSCI Turkey ETF’nin de yaklaşık yüzde 10 değer kaybettiği aktarıldı.

MAHKEME KARARI PİYASALARI SARSTI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’ni “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmişti. Mahkeme, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti yönetiminin görevlerine devam etmesine karar vermişti. Kararın ardından siyasette olduğu kadar piyasalarda da sert yankılar oluştu.