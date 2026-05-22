Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri

22.05.2026 09:30
Al Nassr’dan ayrılan Jorge Jesus, Fenerbahçe için “Henüz bitmemiş bir hikayem var” dedi. Portekizli teknik adam ayrıca Türkiye’den başka bir büyük kulübün daha kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.

Al Nassr’dan ayrıldığını açıklayan Jorge Jesus, Fenerbahçe hakkında yaptığı sözlerle gündemi salladı. Portekizli teknik adamın açıklamaları sarı-lacivertli taraftarları yeniden heyecanlandırdı.

“AL NASSR’DAKİ SON MAÇIMDI”

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus, Damac maçının ardından geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli teknik adam, “Al Nassr’daki son maçımdı. Ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

71 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Jorge Jesus, “Şampiyon olamadığım ama kupa kazandığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki de Fenerbahçe’de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var” dedi.

“FENERBAHÇE TARAFTARI HAYAL KURABİLİR”

Portekizli çalıştırıcıya Fenerbahçe’ye dönüş ihtimali de soruldu. Jesus, “Fenerbahçe taraftarı hayal kurabilir mi?” sorusuna, “Kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf var” yanıtını verdi.

SÜRPRİZ TÜRK TAKIMI DETAYI

Jorge Jesus ayrıca Fenerbahçe dışında başka bir Türk kulübünün daha kendisiyle ilgilendiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, “Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi ilgilendi” sözleriyle dikkat çekti. Jesus, ikinci kulübün adını ise açıklamadı.

“TÜRKİYE’DE ADIMI HAYKIRIYORLARDI”

Portekizli teknik adam Türkiye’de gördüğü ilgiyi de unutamadığını söyledi. Jesus, “Türkiye’de stadyum benim adımı haykırıyordu. Bugün burada da aynısını gördüler” ifadelerini kullandı.

BENFICA İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan Jorge Jesus, Benfica’ya geri döneceği yönündeki iddiaları da net şekilde yalanladı. Deneyimli çalıştırıcı, “Benfica’ya dönüşüm söz konusu bile değil” dedi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’nin başında görev yapmıştı. Sarı-lacivertli ekipte 53 maça çıkan Portekizli teknik adam, 2.23 puan ortalaması yakalamış ve Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

