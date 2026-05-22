Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi\'ni olağanüstü topladı

22.05.2026 08:49
CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından piyasalarda sert satış dalgası yaşandı. Borsa İstanbul’da düşüş yüzde 6’yı aşarken devre kesici sistemi devreye girdi. Bankacılık hisselerinde büyük kayıp yaşanırken, Bloomberg kamu bankalarının yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz satışı yaptığını öne sürdü. Gelişmeler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı.

Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkileri ve piyasalardaki oynaklığın azaltılması için atılabilecek adımlar ele alındı. Yetkililer, piyasaların “etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi” amacıyla yeni önlemlerin değerlendirildiğini bildirdi.

BORSA İSTANBUL’DA DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Kararın ardından Borsa İstanbul’da sert satış baskısı oluştu. BIST 100 endeksi günü yüzde 6’nın üzerinde kayıpla tamamlarken, düşüş nedeniyle devre kesici sistemi devreye girdi. Günlük işlem hacmi 163,2 milyar liraya ulaşırken en büyük kayıp bankacılık hisselerinde yaşandı.

Bankacılık endeksi yüzde 8,63 gerilerken, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günü ekside kapattı.

BLOOMBERG: 6 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE

Bloomberg’in piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberde ise kamu bankalarının yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz satışı yaptığı öne sürüldü. Müdahalenin büyük bölümünün kararın açıklanmasının hemen ardından gerçekleştiği belirtildi.

ABD’de işlem gören ve Türkiye piyasalarına yatırım imkanı sunan iShares MSCI Turkey ETF’nin de yaklaşık yüzde 10 değer kaybettiği aktarıldı.

MAHKEME KARARI PİYASALARI SARSTI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’ni “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmişti. Mahkeme, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti yönetiminin görevlerine devam etmesine karar vermişti. Kararın ardından siyasette olduğu kadar piyasalarda da sert yankılar oluştu.

