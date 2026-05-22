Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

22.05.2026 09:44
Liverpool’dan ayrılan Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’ye olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızına 3 yıllık dev teklif yaptığı, yıldız ismin de sarı-lacivertli formayı giymeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlenirken dünya futbolunu sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Liverpool’dan ayrılan Mohamed Salah’ın sarı-lacivertli kulübe olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TEMASA GEÇTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona ermeden Liverpool’dan ayrılan Mohamed Salah ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulübün, dünya yıldızını kadroya katmak için önemli bir girişimde bulunduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN’I REDDETTİ

Haberde Salah’ın, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği için Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri geri çevirdiği ifade edildi. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu nedenle Fenerbahçe seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı.

DEV MAAŞ TEKLİFİ

Fenerbahçe yönetiminin Mohamed Salah’a yıllık 12-13 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Mısırlı yıldızın ise maaş beklentisinin yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği ifade edilirken transferin yeni seçilecek başkan ve yönetimin vereceği karara göre netleşeceği öğrenildi.

LIVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Mohamed Salah, 2017-2018 sezonunda Roma’dan Liverpool’a 42 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İngiliz ekibinde tam 441 maça çıkan yıldız futbolcu, 257 gol ve 122 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine geçti. Premier Lig’de 4 kez gol kralı olan Salah, dünyanın en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN İDDİA

Fenerbahçe’nin Mohamed Salah gibi dünya çapında bir yıldız için girişimde bulunması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

