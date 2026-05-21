Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı

21.05.2026 16:34
Eski CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savcılığa teslim ettiği telefondaki mesajlaşmaların detayları ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, incelemelerde CHP kurultay sürecinde delegelerin tercihlerini etkilemeye ve belirli bir aday lehine destek oluşturmaya yönelik çeşitli usulsüz girişimlere ilişkin yazışmalara ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği beyanlar doğrultusunda, kendi rızasıyla şifresini paylaşarak teslim ettiği cep telefonunda yapılan incelemelerde önemli bulgular elde edildi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay sürecinde, delegelerin iradelerinin yönlendirilmesi ve belirli aday lehine destek sağlanması amacıyla çeşitli usulsüz uygulamaların gerçekleştirildiğine yönelik yazışmalar tespit edildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, bazı delegelerin desteklerinin temini karşılığında belediyelerde istihdam sağlanması ve maddi imkanlar sunulmasına ilişkin ifadeler ve mesaj içerikleri belirlenmiştir" denildi.

DELEGELERİN OYUNU ALMAK İÇİN İŞE ALIM YAPILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Özkan Yalım'ın beyanlarında; CHP'de yönetim değişikliğinin sağlanmasına yönelik süreçte, delegelerin fikirlerini değiştirmek amacıyla bazı belediyeler aracılığıyla işe alımlar yapıldığı ve maddi desteklerde bulunulduğu yönünde bilgiler yer almıştır. Ayrıca, elde edilen dijital materyallerde, parti üst yönetimi tarafından "önemli" olarak değerlendirilen bazı şahısların isimlerinin doğrudan iletildiğine dair yazışmalar tespit edilmiştir."

"DESTEK İÇİN SAYI VERDİ"

"Soruşturma kapsamında incelenen mesaj içeriklerinde; bazı parti temsilcilerinin belirli sayıda delege desteği sağlayabileceklerini beyan ettikleri, bu kapsamda çeşitli taleplerin iletildiği görülmüştür. Bu talepler arasında, bir partilinin engelli yakınının belediyede işe yerleştirilmesi şartının da dile getirildiği anlaşılmıştır."

DİJİTAL VERİLER İNCELENİYOR

"Ayrıca, kurultay sonrasında yapılan yazışmalarda; süreçte aktif rol alan bazı şahısların, kendilerine verilen görev ve pozisyonlara ilişkin memnuniyetsizliklerini ifade ettikleri ve beklentilerinin karşılanmadığı yönünde değerlendirmelerde bulundukları görülmüştür. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen dijital veriler ve beyanlar doğrultusunda gerekli incelemeler sürdürülmektedir."

"BENİ LAYIK GÖRDÜKERİ YERE BAK"

Mesajlarda, "Özkan abi iyi günler. Ben bugün üniversite mezunu biri olarak garsonluğa layık görüldüm. İlkokul mezunları genel müdür, müdür yardımcısı oldu. Bir tane gencine sahip çıkamadı bu parti. Kazansınlar diye canla başla çalıştığım kimse durmadı arkamda. Ben limon da satarım, bulaşık da yıkarım. Gocunmam ama ilkokul mezunu insanları koydukları yere bak, beni layık gördükleri yere bak." ifadeleri yer aldı.

