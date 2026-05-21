Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

21.05.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi. Alman yıldız bu sezon sarı-kırmızılı formayla 43 maçta 7 gol ve 9 asist üretti.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane’nin Almanya Milli Takımı’na çağrılıp çağrılmayacağı merak edilirken beklenen açıklama geldi. Yıldız futbolcu, Almanya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

ALMANYA KADROSU AÇIKLANDI

Almanya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Leroy Sane de yer aldı.

Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

GALATASARAY TARAFTARINI SEVİNDİRDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezon boyunca gösterdiği performans sonrası Sane’nin milli takıma seçilmesini bekliyordu. Beklenen kararın açıklanması Galatasaray cephesinde memnuniyet yarattı.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ

Leroy Sane, Galatasaray’ın Süper Lig’de üst üste gelen şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Alman yıldız özellikle büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE ÖNE ÇIKTI

Tecrübeli futbolcu sadece ligde değil Şampiyonlar Ligi’nde de takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Hızı, birebirleri ve skor katkısıyla ön plana çıktı. Leroy Sane bu sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıktı. 3371 dakika süre aldı 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

DÜNYA KUPASI HEYECANI

Almanya Milli Takımı’nın önemli kozlarından biri olması beklenen Sane’nin Dünya Kupası’nda nasıl performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu. Yıldız futbolcu kariyerine bir büyük turnuva daha eklemeye hazırlanıyor.

Almanya Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Leroy Sane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı
Manchester City, Bernardo Silva’ya veda etti Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti
Sakatlığı bulunan Arda Güler’den Dünya Kupası öncesi yeni haber Sakatlığı bulunan Arda Güler'den Dünya Kupası öncesi yeni haber

17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
16:20
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:12:06. #7.13#
SON DAKİKA: Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.