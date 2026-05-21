Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı

21.05.2026 16:20  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Korgan ilçesinde aşırı yağışlar sonucu sel suları bir evin içerisinden geçerek balkondan caddeye şelale gibi aktı. Taşkın ve heyelanlar nedeniyle bazı yapılar ve araçlar zarar gördü.

Ordu'nun Korgan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sel suları bir evin içerisinde şelale gibi aktı.

SEL SULARI EVİN İÇİNDEN GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Tepealan Mahallesi'nde etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında taşkınlar meydana gelirken, bir noktada ise ilginç bir görüntü oluştu. Olgun Cört'e ait evin içerisinden geçerek balkondan caddeye şelale gibi akan sel suları büyük hasara neden oldu.

YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Yağışlarla birlikte bölgede heyelanlar da meydana geldi. İlçenin farklı noktalarında yaşanan toprak kaymaları sonucu bazı yapılar ve araçlar zarar gördü. Şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel, vatandaşları da tedirgin etti. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Bölgede yağışın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Korgan, Güncel, Yaşam, Çevre, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı ABD, İran bayraklı gemiye asker çıkardı

17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
16:20
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:29:58. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.