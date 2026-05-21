Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Müge Anlı’nın canlı yayınında konuşulan maaş detayı stüdyoda şaşkınlık yarattı. Programa katılan bir kişinin, hastanede çalışan temizlik görevlisinin 150 bin TL maaş aldığını söylemesi üzerine Müge Anlı duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Canlı yayında dile getirilen rakam sonrası Müge Anlı, “Hemşireler ve doktorlar o kadar almıyordur” ifadelerini kullandı. Stüdyoda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, konuşulan maaş rakamı sosyal medyada da gündem oldu.
Programdaki diyalog kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar maaş iddiasıyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.
