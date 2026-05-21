Ankara'da sel: Kurtarma çabası da sürüklenmeye yol açtı
Ankara'da sel: Kurtarma çabası da sürüklenmeye yol açtı

21.05.2026 17:08
Başkent'te etkili sağanak yağış sonrası sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da akıntıya kapılarak sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde sel suları nedeniyle bir kişi akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, sürüklenen kişiyi kurtarmak için müdahalede bulundu.

Sel sularına kapılan vatandaşı tutmaya çalışan bazı kişilerin de akıntının şiddeti nedeniyle sürüklendiği görüldü. Çevredeki vatandaşların panik yaşadığı olayda, zaman zaman suyun etkisiyle kişilerin ayakta durmakta güçlük çekmesi dikkat çekti. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Kaynak: İHA

