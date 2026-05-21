CHP’yi sarsan hukuki süreç nasıl Başladı? İşte adım adım kurultay iptalinin perde Arkası!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ve sonrasındaki tüm kurultayları “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal ederek Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti organlarının göreve iadesine hükmetti.

Türk siyasi tarihine geçecek nitelikteki karar, ana muhalefet partisinde hukuki ve siyasi deprem etkisi yaratırken piyasalarda da sert hareketlenmelere neden oldu.

TARİHİ KARAR: 38. KURULTAY HUKUKEN “YOK” SAYILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’ın kesin hükümsüz olduğuna karar verdi.

Mahkeme, kurultayın hukuken hiç yapılmamış sayılması nedeniyle, o tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultayları da zincirleme şekilde iptal etti.

Karar doğrultusunda:

Özgür Özel ve mevcut MYK ile Parti Meclisi üyeleri görevden uzaklaştırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti yönetimi yeniden göreve iade edildi.

MAHKEMENİN İPTAL GEREKÇELERİ

Mahkemenin gerekçeli kararında Anayasa’nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 4 ve 93. maddelerine atıfta bulunularak, seçim süreçlerinde demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği belirtildi. Kararda öne çıkan gerekçeler şöyle sıralandı:

Delegelerin oy tercihlerinin maddi menfaat ve görev vaatleriyle yönlendirildiği kanaatine varıldı.

Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğraflarının istenmesinin gizli oy ilkesini ihlal ettiği değerlendirildi.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin de aynı gerekçelerle hukuken sakat olduğu kabul edildi.

Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların, ilk kurultaydaki hukuki sakatlığı gidermediği belirtildi.

CHP GENEL MERKEZİ’NDE KRİZ TOPLANTISI

Kararın UYAP sistemine düşmesinin ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı. Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi, kararın hukuki sonuçlarını değerlendirmek üzere MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Parti örgütüne yapılan çağrıda, partililerin Ankara’daki genel merkeze davet edildiği belirtildi.

BORSA İSTANBUL’DA SERT DÜŞÜŞ

Kararın ardından piyasalarda da sert hareketlilik yaşandı. Ana muhalefet partisinde yaşanan yönetim krizi nedeniyle Borsa İstanbul’da yüzde 4’ü aşan düşüş görüldü.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç, Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkan seçildiği kurultayın ardından gündeme gelen usulsüzlük iddialarıyla başladı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, kurultaya hile karıştırıldığı ve delege iradesinin sakatlandığı gerekçesiyle dava açtı. Dosyada yer alan MASAK raporları, tanık ifadeleri ve soruşturma belgeleri de değerlendirmeye alındı. İlk derece mahkemesi davayı reddetmişti ancak istinaf mahkemesi, sonraki kurultayların önceki usulsüzlükleri ortadan kaldırmadığına hükmederek tarihi kararı verdi.