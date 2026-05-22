CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar verdi. Kararda, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların yanı sıra alınan kararların da geçersiz olduğu belirtildi.

Mahkeme kararında ayrıca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmedildi.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Kararın ardından CHP Genel Merkezi, tedbir kararına karşı hukuki itirazda bulundu. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, yapılan başvuruyu reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında tesis edilen ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı değerlendirdi. Yapılan incelemede, davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine karar verildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu bildirdi. Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

CHP YSK’YA BAŞVURDU, YSK DA REDDETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada “mutlak butlan” kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay’a yaptıklarını açıklamış, Yüksek Seçim Kurulu’na da başvuracaklarını duyurmuştu.

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu’nun da bugün sabah saatlerinde YSK’ya resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

YSK, CHP eski yönetiminin mutlak butlan itirazını reddetti

İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verdi. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edildi.

TÜM OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYLAR İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verirken, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da hükümsüz olduğuna hükmetti. Kararda, "4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine" karar verilerek, kurultay öncesinde görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmeleri gerektiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK İCRAAT: 3 AVUKATI AZLETTİ

Mutlak butlan kararıyla CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatı Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı gönderdiği "azilname" ile görevden aldı. Söz konusu avukatların, kurultay sürecine ilişkin davalarda CHP adına hukuki süreçleri yürüttüğü belirtildi.

KILIÇDAROĞLU ÇALIŞMA OFİSİNE GİTTİ

Mahkeme kararı ile göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, evinden ayrıldı. Genel Merkez'e gidip gitmeyeceği merak edilen ancak ofisine geçen Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

CHP YSK’YA BAŞVURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada “mutlak butlan” kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay’a yaptıklarını açıklamış, Yüksek Seçim Kurulu’na da başvuracaklarını duyurmuştu.

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu’nun da bugün sabah saatlerinde YSK’ya resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

"KARARI KABUL ETMİYORUZ"

Özel'in gece düzenlediği basın toplantısı ve seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmanın ardından partililerin bir kısmı genel merkezde kalmaya devam ederken, ayrılan partililer ise sabah tekrar genel merkeze geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu kararın asıl tartılacağı yer halkımızın vicdanıdır. Siyaset halk için ve halkla birlikte yapılır. Biz arkamızda milyonların, halkımızın olduğunu biliyor, görüyor ve bunu her an hissediyoruz. Dolayısıyla bu yanlış karar, halkın vicdanından geri dönecektir. Sarayın aldığı bu yanlış, haksız ve hukuksuz kararı doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Baba ocağındayız, buradayız. Milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz. YSK'ya başvurumuzu yaptık; çünkü bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler, YSK'nın gözetim ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK, eğer bundan sonra varlığını saygın bir şekilde sürdürecekse, kendi kararlarının arkasında durmalı ve bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir" dedi.